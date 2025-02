Ivana Mišković za Net.hr o proslavi rođendana, a dotakli smo se i ljubavi

Popularna influencerica Ivana Mišković proslavila je svoj 30. rođendan u opuštenom i intimnom okruženju, a u razgovoru s nama otkrila je kako je obilježila taj poseban dan, koje su joj želje za budućnost te što bi poručila sebi od prije deset godina.

Ivana je ovogodišnji rođendan proslavila u posebnom ambijentu Riverside Gardena, tema proslave bila je 'movie night', a dress code pidžame! Druženje u udobnoj odjeći, uz filmove i sjajnu atmosferu, pokazalo se kao pun pogodak. "Ekipa je oduševljena!", otkrila je Ivana, koja je još jednom dokazala da zna kako spojiti zabavu i ugodnu atmosferu u nezaboravno slavlje.

Iako svake godine ima tradiciju odlaska u Makarsku na proslavu s obitelji, ovaj put je napravila iznimku. "Ove godine taj ritual ipak preskačem jer imam važan razlog za biti u Zagrebu", objasnila je, ne otkrivajući previše detalja.

Kada je riječ o uspomenama na prethodne proslave, ovogodišnji rođendan posebno joj je prirastao srcu. "Definitivno ovaj, jer sam prvi put nakon puno godina istinski zadovoljna i sretna točno tu gdje jesam", rekla je iskreno. Na pitanje o rođendanskim željama, Ivana nije razmišljala o materijalnim stvarima, već joj je najvažnije da njezini najbliži budu zdravi, sretni i što duže uz nju. Smatra da su upravo takve vrijednosti najbitnije u životu te da ništa ne može zamijeniti prisutnost i zdravlje voljenih osoba.

Rođendan je provela u društvu prijateljica

Da može poručiti nešto sebi od prije deset godina, Ivana bi se potaknula da vjeruje u sebe. "Dovoljno si dobra mala, just do you", poručila je. Kad je riječ o poklonima, ovogodišnji zajednički dar od prijateljica osvojio joj je srce, no ostaje tajna o čemu se točno radi.

Iako bi mnogi pomislili da bi influencerica birala neograničeni shopping budžet, Ivana nema dilemu: "Definitivno putovanje." Uz to, priznala je da obožava iznenađenja i da uvijek rado prihvaća neočekivane darove. Na pitanje o ljubavnom životu, Ivana je ostala suzdržana, ne otkrivajući previše detalja. Istaknula je da je rođendan provela u društvu svojih prijateljica, naglasivši kako su upravo one bile glavni dio slavlja.

