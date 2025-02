Ivana Kovač o najtežem dijelu karijere u Magazinu: ‘Gađali su me sa sedam milijuna strijela'

Dok domaća javnost s pažnjom prati promjene u grupi Magazin i prilagodbu nove pjevačice Lorene Bućan na izazove koje donosi članstvo u bendu, prisjetili smo se jedne od bivših članica ove legendarne grupe, Ivane Kovač.

Ivana je jednom prilikom podijelila svoja iskustva iz razdoblja provedenog u Magazinu, prije nego što je započela solo karijeru. Otkrila je kako joj je jedan od najvećih izazova bio svladavanje čak 60 pjesama u vrlo kratkom vremenu.

"Nikad prije nisam nastupala na pozornici, a odjednom sam morala naučiti ogroman broj pjesama. To je bilo najzahtjevnije iskustvo u mojoj karijeri", ispričala je u razgovoru za Happy FM.

Prisjetila se i kritika s kojima se suočavala na početku karijere, istaknuvši da ju je javnost često procjenjivala kroz prizmu svog oca, legende zabavne glazbe, Miše Kovača.

"Gađali su me sa sedam milijuna strijela jer sam crna, jer nisam plava, jer sam alt, jer nisam sopran, jer sam Mišina kćer, jer sam ovo, jer sam ono...čitala sam komentare no Tonči Huljić mi je tada savjetovao da to bude prvi i posljednji put. Od 2009. nadalje, više ne pratim što se piše o meni", priznala je.

Unatoč izazovima, Ivana je istaknula da je ponosna na svoje nasljeđe i podršku koju je dobila od oca.

"Od njega sam naučila puno o poštenju i autentičnosti, što mi je pomoglo da izgradim vlastiti put", zaključila je.

