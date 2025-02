Poznati umirovljenici o općem bojkotu: 'Netko krade da bi mi bili gladni, ubijaju staro i mlado'

Danas se održava treći po redu opći bojkot svih trgovina u Hrvatskoj, izazvan kontinuiranim rastom cijena i nezadovoljstvom građana zbog trenutnog ekonomskog stanja. Uzimajući u obzir ozbiljnost situacije, kontaktirali smo nekoliko umirovljenih hrvatskih javnih osoba kako bismo saznali njihova mišljenja o bojkotu, inflaciji, cijenama proizvoda i općem stanju u zemlji.

Naši sugovornici podijelili su svoje stavove o aktualnim temama. Iako neki podržavaju ideju bojkota kao način izražavanja nezadovoljstva, drugi su oprezniji, smatrajući da takvi protesti neće donijeti značajne promjene dok se osnovni uzroci problema ne riješe. Svi su se složili da su visoke cijene i inflacija ozbiljan problem, koji, prema njihovim riječima, negativno utječe na životni standard, posebno umirovljenika i socijalno ugroženih skupina.

Glumica Jadranka Matković rekla nam je kako podržava bojkot jer je to jedini način da narod kaže da više ovako ne može!

''Bojkot trgovina podržavam! No, je li bojkot ako kupim jednu mrkvu? To je smiješno, ali u principu sam za bojkot. Jedan dan sam apsolutno bojkotirala, a drugi dan sam otišla pozdraviti zaposlenike i kupila žvake. O cijenama mislim sve najgore, pričaju mi kolegice, mirovine su strašno niske, javila mi se i kolegica iz Srbije, koja kaže da je nešto što je prije koštalo 100 eura, sada 200 eura. Na miran način ponižavaju, iscrpljuju i tjeraju nas da tražimo jeftinije proizvode po drugim trgovinama. Sve to troši energiju. Ne znam koliko će oni htjeti čuti što narod misli. Bojkot je jedini način da im narod da do znanja da se više ne mogu!'', rekla nam je Jadranka Matković.

Foto: Sanjin Strukić/PIXSELL Jadranka Matković

Kontaktirali smo i glazbenika Duška Lokina.

''Hvala Bogu da podržavam bojkot. Cijene su otišle u nebo, znam da je kriva inflacija, ali to je sada šira tema. Neću sigurno otići danas u trgovinu. Imam jednu životnu pouku - ako nisi mislio na sebe dok si bio mlad, kako ćeš živjeti kada dođeš u određene godine? Pobrinuo sam se za sebe jer sam razmišljao da godine idu, pa čak i lete. Još uvijek puno pjevam, Bogu hvala, ali sam davno prije osigurao sebe da ne moram pjevati. Mislim da neće biti velike koristi od bojkota jer je inflacija prevelika i cijene ne mogu dostići inflaciju'', rekao nam je Duško Lokin.

Foto: Marko Prpic/Pixsell

Što misli o bojkotu rekla nam je i spisateljica Vedrana Rudan.

''Današnji bojkot u kojem kažu ne posjećujte ništa mi se čini besmislenim. Od mene, bolesne i još stotine tisuća građana, tražiti da ne posjete ljekarne je suludo. U svemu treba imati logike, a u tome da bojkotiram sve - logike nema. Ok, u supermarket sigurno nitko moj neće ući. Mislim da bi i vođe tih revolucija trebale voditi računa o mjeri, a ako je nečega previše, onda to gubi smisao. Ne možemo odvajati cijene proizvoda od politike. Ne možemo trgovce samo optuživati, a imamo ovakvu vladu i stanje u državi. Riba smrdi od glave. Slovenija, koja je manja, ima manje resursa, ako ćemo se tako izražavati, je toliko sređenija država. Samo zato što tamo ne vladaju kriminalci. No, ako se složimo da su svi političari kriminalci, a ja se s time slažem, onda barem ne takvi mafijaši. I tu je ključ priče. Određeni supermarket je isti i u Hrvatskoj i u Italiji, ali tamo ne pretjeruju jer njihova banka ne divlja kao što divlja naša. No, uz ovakvu vladu, ne znam možemo li nešto promijeniti i koliko god je za moj očaj kasno, ipak imam djecu, imam unuku. Recimo konačno da nisu trgovci problem, trgovci rade ono što im se dozvoli. Inflacija je najveća u Europi jer netko krade da bi mi bili gladni. To stanje umirovljenika kojima se mirovina diže za 12 eura, država ubija i staro i mlado, trgovci jesu problem, ali su posljedica, a ne uzrok'', priča nam Vedrana Rudan.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

