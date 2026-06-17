Kaos u kanalu: Više od 700 migranata prelazi kanal! To je najviše u jednom danu ove godine

Ukupno 710 migranata u ponedjeljak je prešlo La Manche prema Ujedinjenom Kraljevstvu u 11 malih brodica, što je najveći dnevni broj zabilježen ove godine.

Kako prenosi TheSun, priljev je uslijedio nakon gotovo dva tjedna zatišja, a najnoviji podaci pokazuju da je ukupan broj prijeđenih migranata gotovo 10 000.

Prema podacima britanskog Ministarstva unutarnjih poslova, ove je godine malim brodicama preko La Manchea stiglo 9.852 ljudi. Iako je riječ o velikom broju, statistika ipak pokazuje da su dolasci i dalje niži nego u istom razdoblju prethodnih godina. U odnosu na prošlu godinu broj je manji za 40 posto, kada je u istom razdoblju zabilježeno 16.317 dolazaka. U usporedbi s 2024. godinom, kada je do tog trenutka evidentirano 11.431 prelazaka, brojka je niža za 14 posto.

U svakoj brodici 65 osoba

No ponedjeljak je svejedno donio najveći dnevni broj prelazaka u 2026. godini kada je, u prosjeku, u svakoj od 11 brodica bilo 65 osoba. Grupe muškaraca, žena i djece u narančastim prslucima za spašavanje viđene su kako s plaže oko Bercka, na sjeveru Francuske, pokušavaju otisnuti u more prenatrpane gumenjake. Migranti su kasnije viđeni na pijesku, ogrnuti folijama za utopljavanje.

Najnoviji val prelazaka dogodio se unatoč ponovljenim obećanjima britanskih i francuskih vlasti da će pojačati borbu protiv krijumčarskih skupina koje stoje iza ove rute.

Francuska policija, prema novim podacima, u posljednje vrijeme uspijeva zaustaviti veći broj pokušaja isplovljavanja nego ranije. Navodi se da su policajci prošlog mjeseca omeli gotovo dvije trećine pokušaja porinuća malih brodica, što se može protumačiti kao mogući znak da Francuska počinje učinkovitije kontrolirati situaciju na obali.