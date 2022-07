Francuska je policija prije nekoliko dana privela sedam muškaraca i ženu u dobi od 23 do 50 godina, zbog sumnje da su sudjelovali u ubojstvo 24-godišnjeg Eliota Charleta, čije je djelomično spaljeno tijelo pronađeno u ožujku 2020. u šumi na području Gornjeg Jelenja, piše portal Burin.

Protiv šestorice osumnjičenika, od kojih su petorica već u pritvoru, podignuta je optužnica zbog sudjelovanja u ubojstvu. Francuski mediji, naime, pišu, kako je istraga u posljednje vrijeme "spektakularno napredovala", a izvori bliski istrazi tvrde da su im u mnogočemu pomogli kolege iz Policijske uprave primorsko-goranske.

Podsjećaju kako je Charlet turistički putovao u inozemstvo te je svojoj rodbini rekao da želi naći posao u ugostiteljstvu. Krajem veljače stigao je u Zagreb, a nakon toga je nestao. Njegovo tijelo je kasnije pronađeno u šumi. Obdukcijom je utvrđeno da je Charlet zadavljen, a potom i zapaljen.

Prijevara prerasla u ubojstvo

Kao motiv ubojstva, spominje se prijevara oko životnog osiguranja. Među optuženicima je i 45-godišnji Erwan G., koji je francuskim vlastima već poznat po sličnim nedjelima. Ispostavilo se da je prije nekoliko godina slučajno sreo Charleta na jednom putovanju. Mladić je od 2018. do 2020. sklopio tri ugovora o životnom osiguranju, ukupne vrijednosti 1,2 milijuna eura, čiji je korisnik bio upravo Erwan G.

Sumnja se da je on uvjerio Charleta da potpiše police te da lažira svoju smrt u nesreći u Hrvatskoj. Potom bi na temelju te priče, osiguravajućim društvima dostavili lažnu smrtovnicu. Charlet bi nakon toga živio s novim imenom, a novac bi nakon isplate podijelili na pola. No, prijevara se pretvorila u ubojstvo.

Istragom je utvrđeno da je prije Erwana G., korisnica životnog osiguraja bila mlada žena s istoka Francuske. Istražiteljima je to bilo čudno, jer nije imala nikakve veze sa Charletom. Ali jest s Erwanom G., kojeg je Charlet nekoliko dana prije odlaska u Hrvatsku naveo kao novog korisnika životnog osiguranja.

On je, pak, negirao bilo kakvu vezu s ubojstvom Charleta. No, istražitelji su utvrdili da je on dvaput otputovao u Hrvatsku krajem veljače i početkom ožujka 2020. Svoj drugi posjet Lijepoj Našoj Erwan G. je iskoristio, kako tvrdi, da uzme novac kojeg mu je Charlet posudio.

Sumnjivci dolazili u Hrvatsku

Erwan G. je po drugi puta napustio Hrvatsku 19. ožujka. Obdukcija sugerira da je upravo tog dana Eliot Charlet ubijen. No, francuski mediji ne isključuju mogućnost da se ubojstvo dogodilo i nekoliko dana ranije. Ne isključuju ni mogućnost da Erwan G. zaista nema nikakve veze s ubojstvom.

Među ostalim osumnjičenicima je Yannick D. koji se upoznao s Erwanom u zatvoru te trojica mladića povezanih s Yannickom koja su u ključnom razdoblju u nekoliko navrata prelazila automobilom granicu između Slovenije i Hrvatske. Oni su na ispitivanju rekli da nisu uspjeli ući u Hrvatsku zbog nevaljalih dokumenata. No, praćenje signala njihovih mobitela ih opovrgava. Kao i Erwan G., negirali su svoju umiješanost u ubojstvo.

Francuski istražitelji vjeruju da su uspjeli rasvijetliti odgovore na nekoliko važnih pitanja u istrazi. Po svemu sudeći, sudski proces će se odvijati u Francuskoj.