Proslavljeni hrvatski rukometaš i trener poručio Vatrenima: 'Neka vas Bog čuva'

PROVELI SMO DAN /
Tin Mlivić: 'Postao sam milijunaš s 26 godina, a mrze me ljudi koji sjede kući i jedu parizer'
Javio se i legendarni rukometaš i trener, osvajač olimpijskog zlata Slavko Goluža koji je Vatrenima poručio sljedeće:
'Dragi naši, samim odlaskom na SP učinili ste veliku stvar. Bez obzira na ishod, mi ćemo uvijek biti uz vas. Vi ste naš ponos. Neka vas dragi Bog čuva i da vam hrabrosti, mudrosti u svakoj utakmici. Kapetane, povedi nas!'
Tekstualni prijenos utakmice Engleske i Hrvatske UŽIVO ćete moći pratiti na portalu Net.hr od 22:00.