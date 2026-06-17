Proslavljeni hrvatski rukometaš i trener poručio Vatrenima: 'Neka vas Bog čuva'

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PORUKA I ZA KAPETANA /

Javio se i legendarni rukometaš i trener, osvajač olimpijskog zlata Slavko Goluža koji je Vatrenima poručio sljedeće:

'Dragi naši, samim odlaskom na SP učinili ste veliku stvar. Bez obzira na ishod, mi ćemo uvijek biti uz vas. Vi ste naš ponos. Neka vas dragi Bog čuva i da vam hrabrosti, mudrosti u svakoj utakmici. Kapetane, povedi nas!'

Tekstualni prijenos utakmice Engleske i Hrvatske UŽIVO ćete moći pratiti na portalu Net.hr od 22:00.