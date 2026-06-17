Viralni video uoči utakmice: Englezi Hrvatima poručili nešto što nitko nije očekivao

Uoči utakmice Hrvatske i Engleske na Svjetskom prvenstvu, društvenim mrežama proširila se snimka navijačkog nadmudrivanja iz Dallasa. U glavnoj ulozi bili su engleski navijači koji su hrvatskim pristalicama zapjevali dobro poznati stih: "You're shit but your birds are fit".

Chant of the day - England fans chanting “You’re shit but your birds are fit “ towards the World Cup Croatia fans in Dallas

Kicking off factor 6/10 pic.twitter.com/1C5Bfof4ob — Paul Brown 🇬🇧 Browns fan🏈 London News 🎥Vlogger (@PaulBrown_UK) June 17, 2026

Riječ je o jednoj od popularnijih navijačkih dosjetki na engleskim stadionima, koja u slobodnom prijevodu znači: "Loši ste, ali su vam djevojke zgodne". Umjesto tenzija, poruka je izazvala osmijehe i dobro raspoloženje među hrvatskim navijačima.

Video je u kratkom roku postao viralan, a brojni korisnici društvenih mreža pohvalili su duhovitost Engleza i prijateljsku atmosferu koja vlada među navijačima uoči velikog dvoboja.

Dok se reprezentacije pripremaju za okršaj na travnjaku, navijači su već priredili uvod u spektakl i pokazali kako rivalstvo može ostati u granicama dobre zabave.