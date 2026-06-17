FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DOSTA DOBRO /

Viralni video uoči utakmice: Englezi Hrvatima poručili nešto što nitko nije očekivao

Viralni video uoči utakmice: Englezi Hrvatima poručili nešto što nitko nije očekivao
×
Foto: ChatGPT

Dok se reprezentacije pripremaju za okršaj na travnjaku, navijači su već priredili uvod u spektakl i pokazali kako rivalstvo može ostati u granicama dobre zabave

17.6.2026.
12:35
Sportski.net
ChatGPT
VOYO logo
VOYO logo

Uoči utakmice Hrvatske i Engleske na Svjetskom prvenstvu, društvenim mrežama proširila se snimka navijačkog nadmudrivanja iz Dallasa. U glavnoj ulozi bili su engleski navijači koji su hrvatskim pristalicama zapjevali dobro poznati stih: "You're shit but your birds are fit".

 

 

Riječ je o jednoj od popularnijih navijačkih dosjetki na engleskim stadionima, koja u slobodnom prijevodu znači: "Loši ste, ali su vam djevojke zgodne". Umjesto tenzija, poruka je izazvala osmijehe i dobro raspoloženje među hrvatskim navijačima.

Video je u kratkom roku postao viralan, a brojni korisnici društvenih mreža pohvalili su duhovitost Engleza i prijateljsku atmosferu koja vlada među navijačima uoči velikog dvoboja.

Dok se reprezentacije pripremaju za okršaj na travnjaku, navijači su već priredili uvod u spektakl i pokazali kako rivalstvo može ostati u granicama dobre zabave.

Hrvatska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.Navijači
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike