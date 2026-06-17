Dalić je na posljednjem treningu razgovarao s jednim igračem: Hoće li se naći na klupi?

NESTVARNA SCENA /
'Ajme, koliko nas ima: Hrvatski navijači s ogromnom zastavom prošli ulicama Dallasa
Naši Vatreni uoči prvog nastupa na Svjetskom nogometnom prvenstvu u Sjevernoj Americi protiv Engleske odradili su posljednju trening na kojem se moglo vidjeti kako izbornik Dalić razgovara sa senatorom Kovačiće. Nameče se pitanje hoće li Mateo igrati u prvih 11? Utakmica je na rasporedu u srijedu u Dallasu, od 22:00 po našem vremenu.
Tekstualni prijenos utakmice Engleske i Hrvatske UŽIVO ćete moći pratiti na portalu Net.hr od 22:00