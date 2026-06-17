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Zar stvarno? Evo kolike šanse superkompjuter daje Hrvatskoj protiv Engleske

Zar stvarno? Evo kolike šanse superkompjuter daje Hrvatskoj protiv Engleske
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Foto: STR/AFP/Profimedia

Superkompjuter 25 tisuća puta simulirao utakmicu Hrvatske i Engleske

17.6.2026.
9:57
M.G.
STR/AFP/Profimedia
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Utakmicu Hrvatske i Engleske u prvom kolu skupine L Svjetskog prvenstva Opta superkompjuter simulirao je 25 tisuća puta i prema simulacijama Engleska je izraziti favorit.

Prema simulaciji Engleska ima 55,9 % šanse za pobjedu, a Hrvatska tek 20,8 %.

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Šanse za neriješeni ishod su 23,3 %.

Opta je previdjela čvrstu utakmicu uz mali broj golova. Navodi se i da će na igru utjecati teški vremenski uvjeti s visokim temperaturama na stadionu u Dallasu.

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