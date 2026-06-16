Vargek otkrio kakav stadion očekuje Vatrene, ali i što Englezi misle uoči utakmice

SPEKTAKULARNO ZDANJE /

Hrvatska nogometna reprezentacija u srijedu 17. lipnja u 22:00 protiv Engleske igra svoju prvu utakmicu na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu.

Hrvatska će tu utakmicu igrati u Arlingtonu u blizini Dallasa na stadionu s pomoćnim krvom koji prima 105 tisuća gledatelja, a nekoliko sati prije utakmice se ispred njega u RTL Direktu javio Marko Vargek. U javljanju uživo Vargek je pokušao dočarati o kakvom se stadionu radi, a samo jedan od zanimljivih detalja je da je krov toliko visok da kad bi se na centar terena stavila božica Kipa slobode njena baklja ne bi dodirivala krov.

A koliko pak koštaju karte, a koliko parking za takvo megalomansko izdanje, saznajte u videu na vrhu teksta.