Tito vladao sa 77, Trump s 80, a rekorder s 93! 'Nakon 50. kažu što će ta baba u politici'

NAJSTARIJI LIDERI /

Donald Trump je u nedjelju napunio 80 godina pa je njegova dob opet tema. Premda se redovito hvali da briljira na kognitivnim testovima, ankete pokazuju da sve više Amerikanaca brine njegova mentalna oštrina, 61 posto misli da je s godinama postao nepredvidiv.

Bidenu se rugao da je sleepy Joe, a sada njega zovu Dozy Don, iliti Don koji drijema. Kamere su ga dosta puta ulovile kako na sastancima spava, stalno se priča o masnicama koje ima na rukama, ili osipu na vratu.

Zanimljivo je da je od svih 186 svjetskih lidera, od Trumpa starije samo njih 16, većina njih u afričkim državama. Najstariji lider je predsjednik Kameruna koji ima 93, saudijski kralj ima 90, predsjednik Malawija 85. "A već nakon 50., neki se usude reći: što ova baba radi u politici", kaže Jadranka Kosor Direktovom reporteru. Više pogledajte u prilogu