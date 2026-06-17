Trenutak koji je šokirao svijet: Ovo je najbrži gol u povijesti svjetskih prvenstava

U analima svjetskih nogometnih prvenstava postoje rekordi koji se čine nedostižnima, a jedan od njih pripada turskoj legendi Hakanu Şüküru. Na Svjetskom prvenstvu 2002. godine u Japanu i Južnoj Koreji, u utakmici za treće mjesto, Şükür je postigao pogodak nakon samo 10,8 sekundi igre i postao strijelac najbržeg gola u povijesti Svjetskog prvenstva. Taj trenutak nije samo osigurao Turskoj brončanu medalju, već je upisao Şükürovo ime zlatnim slovima u nogometnu povijest.

Povijesni trenutak

Turska i jedan od domaćina, Južna Koreja, odigrale su utakmicu za treće mjesto 29. lipnja 2002. godine u Daeguu. Dok su se navijači još smještali na svoja mjesta, dogodio se povijesni trenutak. Odmah nakon što su Korejci izveli početni udarac, turski napadač İlhan Mansız izvršio je visoki pritisak na obranu. Uspio je oduzeti loptu iskusnom braniču Hong Myung-bou i proslijediti je do Hakana Şüküra. "Bik s Bospora", kako su ga zvali, nije oklijevao. Hladnokrvno je, lijevom nogom, poslao loptu pored vratara i zatresao mrežu. Na semaforu je stajala 11. sekunda utakmice.

Gol možete pogledati OVDJE.

Foto: Sofascore

Bio je to njegov jedini pogodak na tom turniru, ali i najvažniji. Turska je na kraju slavila s 3:2 i osvojila povijesnu broncu, što je i danas najveći uspjeh te reprezentacije.

Četrdeset godina star rekord

Prije Şükürovog podviga, rekord za najbrži gol držao je Čehoslovak Václav Mašek. On je na Svjetskom prvenstvu u Čileu 1962. godine, u utakmici protiv Meksika, postigao gol nakon samo 15 sekundi. Taj je rekord stajao punih četrdeset godina, a mnogi su vjerovali kako ga je gotovo nemoguće nadmašiti. Međutim, turski napadač pokazao je da su u nogometu rekordi tu da se ruše, i to na spektakularan način.

Tko se približio Şüküru?

Od 2002. godine do danas, nitko nije uspio ugroziti Şükürov nevjerojatan rekord. Zapravo, igrači su većinu najbržih golova postigli davno prije. Nijemac Ernst Lehner je 1934. zabio nakon 25 sekundi, a Englez Bryan Robson 1982. nakon 28 sekundi. U novije doba, najbliže je došao Amerikanac Clint Dempsey, koji je na prvenstvu u Brazilu 2014. godine protiv Gane zabio nakon 30 sekundi.