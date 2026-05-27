Josip se ostavio cigareta nakon 40 godina pušenja: Evo kako mu je uspjelo

Nakon više od 40 godina pušenja i kutije cigareta na dan, Josip je prije 18 godina odlučio - cigaretama je kraj.

"Radio sam na terenu i ograničili su pušenje cigareta. Nije se smjelo na poslu pušiti. Sad ako radite gore na visini trebalo se spustit dolje zapaliti. Skupe su bile cigarete onda, 6 eura." - objašnjava nam Josip iz Slavonskog Broda.

I dok mnogi pokušavaju ostaviti cigarete, Hrvatska je i dalje među zemljama s najvećim brojem pušača u Europi. Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, puši gotovo svaki treći stanovnik.

"Trenutni trendovi pokazuju da Hrvatska vjerovatno neće smanjiti prevenciju upotrebe duhana, a to nije odraz nedostatka predanosti već složenosti i izazova sa kojima se suočavamo." - ističe Iva Pejnović Franelić, voditeljica Ureda Svjetske zdravstvene organizacije u Hrvatskoj.

U Hrvatskoj cigarete puši oko trećine stanovnika, odnosno čak milijun i pol odraslih. Otprilike toliko puši i mlađih odraslih između 18 i 24 godine. Najviše pušača je među onima od 25 do 34 godine, gdje puši gotovo svaka druga osoba.

S pušenjem se počinje sve ranije

Stručnjaci upozoravaju i da djeca s pušenjem počinju sve ranije, već oko 13. godine. U međuvremenu, duhanska industrija pronalazi nove načine kako privući mlade korisnike.

"U prošlosti smo imali pokusaj duhanske industrije da popularizira svoje proizvode na način da su se dodale arome, da su se radile slim cigarete, da su se radila atraktivna pakiranja. Danas imamo nove duhanske proizvode. Grijani duhan i elektronske cigarete. " - ističe Krunoslav Capak, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, pušenje i pasivno pušenje povezani su s više od osam milijuna smrti na godinu u svijetu. No mnogi pušači o posljedicama i dalje - ne razmišljaju previše.

"Još me ne smeta. Kad me bude smetalo onda ću prestat. Jeste imali ikada zdravstvenih problema? Ne. Od pušenja nikad. Spirometar ovako leti gore." - kaže nam Zdravko iz Zagreba.

Srečko iz Dubrovnika ističe: "Nije zdravo. Sve to znam, ali puno toga nije zdravo, ali smo živi"

U HZJZ-u smatraju da su potrebne strože mjere. Od bolje kontrole prodaje cigareta maloljetnicima do zabrane reklamiranja duhanskih proizvoda. "Još uvijek kao jedina zemlja u Europi imamo dopušteno pušenje u kafiću na što već godinama upozoravamo i nadamo se da ćemo uskoro naići na plodno tlo."

Stručnjaci zato poručuju: bez jače prevencije i edukacije mladih teško će se smanjiti broj pušača i posljedice koje pušenje ostavlja na zdravlje građana.