Varao je, dobio vanbračnu djecu, a sada zajedno slave: Kyle Walker i Annie dobili peto dijete

Engleski nogometaš Kyle Walker i njegova supruga Annie Kilner dočekali su svoje peto zajedničko dijete, djevojčicu, čije rođenje predstavlja simboličan novi početak za par čiji je brak nedavno bio na samom rubu propasti. Sretna vijest dolazi nakon izuzetno turbulentnog razdoblja, obilježenog javnim otkrićima o Walkerovoj nevjeri i izvanbračnoj djeci, što je mjesecima punilo stupce britanskih tabloida i dovelo u pitanje opstanak njihove dugogodišnje veze.

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Od tinejdžerske ljubavi do ruba razvoda

Priča Kylea i Annie započela je još u njihovom rodnom Sheffieldu, kada je ona imala petnaest, a on sedamnaest godina. Njihova veza, koja je trajala više od desetljeća i u kojoj su dobili četiri sina - Romana (11), Riaana (7), Reigna (5) i Rezona (1) - okrunjena je tajnim vjenčanjem 2021. godine. Činilo se da je njihov odnos, unatoč povremenim trzavicama, stabilan, sve do početka 2024. godine kada je javnost saznala za razmjere Walkerove nevjere.

Kriza je eskalirala kada je influencerica Lauryn Goodman otkrila da je Walker otac ne samo njezinog sina Kaira, začetog tijekom jednog od prekida s Annie, već i njezine kćeri. Kap koja je prelila čašu bila je poruka koju je Goodman poslala Annie na sam Božić 2023., otkrivši joj istinu o drugom djetetu. U tom trenutku, Annie, koja je bila trudna s njihovim četvrtim sinom, zatražila je od Walkera da napusti njihov obiteljski dom u Cheshireu i podnijela je zahtjev za razvod. Činilo se da je braku došao kraj.

'Idiotske odluke' i borba za oprost

Suočen s posljedicama svojih postupaka, Walker je u rijetkom i emotivnom intervjuu preuzeo punu odgovornost. "Ono što sam učinio je grozno. Donosio sam idiotske odluke. Ne mogu ni zamisliti kroz što Annie prolazi. Čovjek koji bi je trebao voljeti, čuvati i biti tu za nju, učinio je ovo", rekao je tada nogometaš, priznavši bol koju je nanio svojoj obitelji.

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Cijela situacija dodatno je zakomplicirana javnim prepirkama i pravnom bitkom između Walkera i Lauryn Goodman oko alimentacije. Britanski mediji detaljno su pratili svaki korak, od Walkerovog iseljenja do navodnih pokušaja pomirenja. Izvori bliski paru tvrdili su da oboje prolaze kroz iznimno teško razdoblje, no unatoč svemu, postojala je nada da se brak ipak može spasiti.

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Pomirenje i kći kao simbol nade

Nakon mjeseci neizvjesnosti, par je odlučio dati svom braku još jednu priliku. Bliski prijatelji otkrili su da su se posvetili rješavanju problema, uključujući i terapiju, kako bi obnovili narušeno povjerenje. Vijest da očekuju peto dijete, a ovoga puta djevojčicu, doživljena je kao znak njihove odlučnosti da krenu ispočetka. "Ova beba je Kyleu i Annie donijela još veću bliskost. Za njih, ona je znak da im je suđeno da budu zajedno", rekao je jedan izvor za The Sun.

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Rođenje njihove prve kćeri potvrdila je i sama Annie u objavi na društvenim mrežama, zatraživši privatnost dok se obitelj prilagođava novoj dinamici. "Naša dragocjena djevojčica je stigla na sigurno. Bez riječi smo od količine ljubavi koju svi osjećamo i radosti koju je već unijela u našu obitelj", napisala je. Kyle, koji je nedavno najavio povlačenje iz engleske reprezentacije, bio je uz suprugu tijekom poroda, a izvori navode kako su oboje "presretni" i osjećaju da je njihova obitelj sada "potpuna".

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Za obitelj koja je preživjela oluju pod budnim okom javnosti, dolazak petog djeteta više je od sretne vijesti. To je potvrda otpornosti, oprosta i nade da, čak i nakon najvećih lomova, novi početak zaista može biti moguć. Walker, koji sada ima ukupno sedmero djece, fokusiran je na svoju karijeru u klubu Burnley i, prije svega, na obnovu mira unutar svoje proširene obitelji.