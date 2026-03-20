Dinamo će opet krenuti po velikog talenta Barcelone?

Kako se sezona bliži kraju, momčadi slažu svoju “slagalicu” za sljedeću sezonu. Jedan od onih koji traže pojačanja je i Dinamo.

Kako navodi Germanijak, Dinamo bi mogao ponovno pokušati dovesti Barcelonino krilo Danija Rodrígueza. Španjolac je već bio blizu Maksimira ove zime, no “pomiješani signali” i ozljeda spriječili su taj transfer. Sada se Rodríguez oporavlja od ozljede, a kada se vrati, mogao bi umjesto za drugu momčad Barcelone zaigrati za Dinamo.

Naime, isti portal navodi kako je Rodríguez sada spremniji doći u Dinamo. Zov potencijalnog igranja u Ligi prvaka je snažan, ali i ideja da bi mogao brzo napredovati, kao što je to učinio njegov bivši suigrač Sergi Domínguez. To bi mogli biti jaki aduti Dinama u pregovorima s Rodríguezom, koji bi trebao doći kao zamjena za Arbëra Hoxhu, koji je na rubu odlaska iz kluba.

Dodajmo i da je prije nekoliko dana Tomo Šokota izjavio kako Dinamo ima unosne ponude za Luku Stojkovića, Sergija Domíngueza i Scotta McKennu, pa bi i ovog ljeta moglo biti prometno u Maksimiru.

