Srndać zalutao u riječku bolnicu pa ga uhvatila panika: Spašen brzom reakcijom

Mladi srndać koji je prethodnih dana viđen u bolničkom parku KBC-a Rijeka ušao je u utorak ujutro u garažu HMZ-a i ostao tamo zarobljen. Životinju je od buke i zatvorenog prostora uhvatila panika pa je počeo bjesomučno bježati. Dramu je za Novi list opisao Danijel Šopić, automehaničar zaposlen u KBC-u.

"Čuo sam jak udarac, a kada sam pogledao o čemu se radi, vidio sam srndaća koji je uletio u garažu i, zamijenivši stakleni prozor za slobodan prostor, preko stola se snažno zaletio ravno u staklo", rekao je Šopić. Njegovi kolege su odmah dotrčali u garažu jer su, čuvši siloviti udarac, mislili da se njemu nešto dogodilo.

Nesretna životinja bila je ošamućena i ozlijeđena od tog udarca. Međutim, u šoku se opet zabila u staklo. Tada je već bio cijeli krvav. Postojala je opasnost da u takvom stanju počne trčati po krugu bolnice gdje se nalazio velik broj vozila i pacijenata.

Liječnik pomogao u lovu na srndaća

Tada je uskočio dr. Vladimir Sabljić koji je pomogao Šopiću da ulove preplašenu životinju. Nekako su je primirili i dali joj vode. Pozvali su komunalno društvo i veterinarsku stanicu koji su u koordinaciji s lovačkim društvom trebali preuzeli ranjenog srndaća.

Okupljeni su predložili da se srndać stavi u vozilo i preveze u obližnju šumu, ali to nije zakonski moguće. U ovakvim specifičnim situacijama na području grada Rijeke isključivu nadležnost i ovlaštenje za postupanje s divljači ima Lovačko društvo Lisjak.

Srndaća je preuzeo veterinar i, prema informacijama, uspješno se oporavlja i trebao bi uskoro biti vraćen u šumu. Koordinatorica preuzimanja ranjenog srndaća bila je Marina Poklar.

"Nakon dojave građana o ozlijeđenoj srni, pokrenuli smo postupanje sukladno gradskom Programu zaštite divljači, a u koordinaciju smo odmah uključili i veterinarsku struku. Djelatnici Veterinarske ambulante Crikvenica preuzeli su divljač, pružili joj potrebnu skrb i zbrinuli je u skladu sa zakonom", rekla je Poklar.