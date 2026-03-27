OSJEČANIN DOŽIVIO ŠOK /

Srna mu razbila 'šajbu' i uletjela u auto! 'Stakla je bilo i po djetetu, ruke su mi isječene'

Srna mu razbila 'šajbu' i uletjela u auto! 'Stakla je bilo i po djetetu, ruke su mi isječene'
Foto: SiB

Poput njega, i ostali putnici u automobilu su potreseni

27.3.2026.
14:07
Dunja Stanković
SiB
Vozeći se u četvrtak oko 13 sati autocestom u Srbiji s još tri osobe i djetetom, Osječanin Zvonko Papp nije niti slutio što će mu se, svega deset kilometara ispred graničnog prijelaza Bajakovo, dogoditi u djeliću sekunde - na njegov je automobil naletjela srna. 

“Rekao bih da je to bila stotinka sekunde. Preskočila je automobil koji me obilazio i udarila u vjetrobransko staklo. Vozio sam oko 80 kilometara na sat, no naravno, sve je to uzalud pri tolikom silovitom udarcu“, ispričao je Papp za SiB. 

Stakla je u tom trenutku bilo posvuda. Njemu su, kaže, ruke isječene. Ali nakon prvotnog šoka ističe da je najbitnija živa glava.

Srna mu razbila 'šajbu' i uletjela u auto! 'Stakla je bilo i po djetetu, ruke su mi isječene'
Foto: SIB
 

“U životu nisam imao prometnu nesreću. Sad mi je 67 godina, vozim otkako sam navršio 18. Ali sudbina ne pita“, priča Papp.

I ostali putnici u automobilu su potreseni. 

Papp govori - da ga nije pretjecao automobil, vjeruje da bi uspio izbjeći životinju. 

Sada mu preostaje čekati pravno rješenje za osiguranje i popravak automobila. Nada se da će uspjeti pokriti troškove koji nisu imali. 

“Stakla je bilo i po djetetu, no srećom, svi smo naposljetku dobro, iako slijede neke dodatne liječničke pretrage“, zaključio je ovaj Osječanin. 

POGLEDAJTE VIDEO: Vjetar čupao stabla iz korijena, vlasnici očajni: 'Razbilo je šajbe, krov je uništen...'

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
