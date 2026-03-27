Srna mu razbila 'šajbu' i uletjela u auto! 'Stakla je bilo i po djetetu, ruke su mi isječene'
Poput njega, i ostali putnici u automobilu su potreseni
Vozeći se u četvrtak oko 13 sati autocestom u Srbiji s još tri osobe i djetetom, Osječanin Zvonko Papp nije niti slutio što će mu se, svega deset kilometara ispred graničnog prijelaza Bajakovo, dogoditi u djeliću sekunde - na njegov je automobil naletjela srna.
“Rekao bih da je to bila stotinka sekunde. Preskočila je automobil koji me obilazio i udarila u vjetrobransko staklo. Vozio sam oko 80 kilometara na sat, no naravno, sve je to uzalud pri tolikom silovitom udarcu“, ispričao je Papp za SiB.
Stakla je u tom trenutku bilo posvuda. Njemu su, kaže, ruke isječene. Ali nakon prvotnog šoka ističe da je najbitnija živa glava.
“U životu nisam imao prometnu nesreću. Sad mi je 67 godina, vozim otkako sam navršio 18. Ali sudbina ne pita“, priča Papp.
I ostali putnici u automobilu su potreseni.
Papp govori - da ga nije pretjecao automobil, vjeruje da bi uspio izbjeći životinju.
Sada mu preostaje čekati pravno rješenje za osiguranje i popravak automobila. Nada se da će uspjeti pokriti troškove koji nisu imali.
“Stakla je bilo i po djetetu, no srećom, svi smo naposljetku dobro, iako slijede neke dodatne liječničke pretrage“, zaključio je ovaj Osječanin.
