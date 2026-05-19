IMA 'KO JAČI?! /

Lički Herkul ruši sve: Rino Mašić ponovno europski prvak u obaranju ruke

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Prije dvije godine postao je prvak Europe u Bratislavi, a potom je u Moldaviji osvojio i dva naslova svjetskog prvaka

19.5.2026.
14:29
Sportski.net
Rino Mašić nastavio je niz fantastičnih rezultata u obaranju ruke osvojivši zlato na Europskom prvenstvu u Budimpešti. 

Popularni 'Lički Herkul' iz Gospića, višestruki prvak Europe i svijeta, slavio je u kategoriji lijeve ruke u kategoriji do 110 kilograma te još jednom potvrdio status jednog od najboljih svjetskih natjecatelja u ovom sportu.

Prije dvije godine postao je prvak Europe u Bratislavi, a potom je u Moldaviji osvojio i dva naslova svjetskog prvaka, lijeve i desne ruke. Godinu prije u Kazahstanu je postao prvi svjetski prvak iz Hrvatske.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rino Mašić (@masic.rino)

Rino je i ovoga puta pokazao iznimnu snagu, kvalitetu i pobjednički karakter, nastavljajući uspješno predstavljati Hrvatsku na najvećim međunarodnim natjecanjima u obaranju ruku.

Rino MašićObaranje Ruke
