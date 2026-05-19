Lički Herkul ruši sve: Rino Mašić ponovno europski prvak u obaranju ruke

Rino Mašić nastavio je niz fantastičnih rezultata u obaranju ruke osvojivši zlato na Europskom prvenstvu u Budimpešti.

Popularni 'Lički Herkul' iz Gospića, višestruki prvak Europe i svijeta, slavio je u kategoriji lijeve ruke u kategoriji do 110 kilograma te još jednom potvrdio status jednog od najboljih svjetskih natjecatelja u ovom sportu.

Prije dvije godine postao je prvak Europe u Bratislavi, a potom je u Moldaviji osvojio i dva naslova svjetskog prvaka, lijeve i desne ruke. Godinu prije u Kazahstanu je postao prvi svjetski prvak iz Hrvatske.

Rino je i ovoga puta pokazao iznimnu snagu, kvalitetu i pobjednički karakter, nastavljajući uspješno predstavljati Hrvatsku na najvećim međunarodnim natjecanjima u obaranju ruku.