Izbornik Obale Bjelokosti poludio nakon poteza njemačke zvijezde: 'Ostani skroman!'

Izbornik Obale Bjelokosti Emerse Faé oštro je kritizirao ponašanje njemačke reprezentacije nakon poraza njegove momčadi 2:1 u dvoboju Svjetskog prvenstva odigranom na BMO Fieldu u Torontu, istaknuvši kako je nedostajalo fair playa u ključnim trenucima susreta.

Kontroverzna situacija dogodila se nakon što je branič Wilfried Singo izbacio loptu iz igre zbog ozljede, no Nijemci su nastavili akciju. Nathaniel Brown, lijevi bek Njemačke, nije vratio loptu protivniku, već je nastavio napad iz auta, što je izazvalo nezadovoljstvo na klupi Obale Bjelokosti.

Faé je nakon utakmice jasno izrazio svoje nezadovoljstvo.

„Rekao sam mu da ostane skroman. Odigrao je dobru utakmicu i nema potrebe za takvim ponašanjem, pogotovo ne kada je rezultat izjednačen ili kada gubiš. Želiš pobijediti, ali moraš zadržati poštovanje“, poručio je izbornik.

Dodao je i kako je očekivao drukčiji odnos od njemačke reprezentacije u toj situaciji.

„Željeli smo više fair playa od Njemačke. Očekivali smo da nam vrate loptu kada se Singo ozlijedio. Oni su velika nogometna nacija i često su primjer drugima, zbog čega me ovo posebno razočaralo“, rekao je Faé.

Unatoč kontroverzi, izbornik je priznao kvalitetu protivnika i sportski uputio čestitke.

„Obje momčadi imale su svoje prilike i obje su mogle pobijediti. Čestitam Njemačkoj, bili su iskusniji i to su iskoristili. Ponosan sam na svoje igrače jer su odigrali hrabro protiv jednog od favorita turnira“, dodao je.

Obala Bjelokosti tako je ostala bez prilike za potvrdu prolaska u nokaut fazu, a odluku o svom plasmanu tražit će u posljednjem kolu skupine protiv Curaçaa.