RTL Kockica novom emisijom odgovara na vječno dječje pitanje 'što ću biti kad odrastem'

Upravo na tom tragu, RTL Kockica, prvi domaći specijalizirani kanal za djecu i obitelj, pokrenula je novu edukativno-zabavnu emisiju 'Kad narastem'. Projekt je osmišljen kako bi najmlađim gledateljima na njima prilagođen način približio različita zanimanja, potaknuo njihovu znatiželju te im pomogao u otkrivanju vlastitih interesa i talenata.

Foto: RTL

Foto: RTL

Putovanje kroz čarobni svijet zanimanja

Koncept emisije 'Kad narastem' jednostavan je, ali iznimno učinkovit. Svaka epizoda vodi djecu iza kulisa jednog zanimanja, demistificirajući svakodnevne heroje koji nas okružuju. Tko su ljudi koji gase požare, liječe životinje, peku najslađe kolače ili nas uče brojevima i slovima? Kroz serijal, mališani imaju priliku upoznati se s radom vatrogasaca, učiteljica, veterinarki, glumica, znanstvenica, slastičarki, pilota, fotografa i balerina. Predstavljajući im širok spektar profesija, emisija ne samo da obrazuje, već i osnažuje djecu važnom porukom da mogu postati sve što požele. Prva sezona emisije, osim na televizijskom kanalu, dostupna je i na streaming platformi Voyo, čime se kvalitetan sadržaj dodatno približava novim generacijama gledatelja.

Foto: RTL

Foto: RTL

Program RTL Kockice oduvijek je bio vješt spoj domaće kreativnosti i popularnih svjetskih animiranih serija. Dok su emisije poput 'Kad narastem' srce kanala, program je obogaćen i sinkroniziranim hitovima koji su obilježili generacije. Emisiju 'Kad narastem' gledaj na kanalu RTL Kockice i platformi Voyo.