ZA TRI STOTINKE

Pao je svjetski rekord na 50 metara slobodno nakon 17 godina!

Foto: Liang Xu/Xinhua News/Profimedia

Australac je aktualni olimpijski pobjednik i dvostruki svjetski prvak u ovoj disciplini

20.3.2026.
Hina
Australski 31-godišnji plivač Cameron McEvoy u petak je postavio novi svjetski rekord na 50 metara slobodno, preplivavši najkraću sprintersku dionicu za 20.88 sekundi i za gotovo cijelu dužinu tijela odnio pobjedu na plivačkom mitingu China Open u Shenzhenu.

McEvoy je za tri stotinke poboljšao rezultat kojim je Brazilac Cesar Cielo postao svjetski rekorder sada već daleke 2009. godine, kad je još bila dopuštena uporaba poliuretanskih plivačkih odijela.

Australac je aktualni olimpijski pobjednik i dvostruki svjetski prvak u ovoj disciplini, a na mitingu u Shenzhenu je iza sebe ostavio Amerikanca Jacka Alexyja (21.57) i sunarodnjaka Kylea Chalmersa (22.01).

