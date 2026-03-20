Bivši igrač Chelseaja uhićen u Španjolskoj zbog sumnje na povezanost s drogom

Kada nogomet više ne donosi ono što je nekad donosio, neki pronađu nove načine zarade, ali ponekad oni završe na potpuno pogrešnoj strani zakona. Upravo takva priča dolazi iz Španjolske, gdje se u središtu ozbiljne policijske akcije našlo ime poznato ljubiteljima engleskog nogometa Neil Clement.

Bivši branič koji je tijekom karijere nosio dresove Chelseaja i West Bromwich Albiona, danas 47-godišnjak, priveden je tijekom velike policijske racije na Costa del Solu. Kako navode strani mediji, akcija je provedena u jednom navodno ilegalnom klubu povezanom s prodajom kanabisa.

Kako javlja The Sun, policija je, prema izvješćima, do kluba došla nakon što su presreli jednog kupca koji je tvrdio da je ondje upravo nabavio drogu. To je bio povod za daljnju akciju, tijekom koje su službenici ušli u prostor i pronašli veću količinu narkotika i novca.

Clement je identificiran kao osoba odgovorna za prostor, nakon čega je priveden i izveden pred sud. Sudac ga je u međuvremenu pustio na slobodu uz jamčevinu, dok traje daljnja istraga.

U policijskoj akciji zaplijenjene su značajne količine kanabisa i hašiša, kao i oprema za pakiranje i distribuciju, uključujući staklenke, vrećice i digitalne vage, uz nekoliko tisuća eura i stotina funti u gotovini.

Zanimljivo, lokalna policija ranije je objavila vijest o uhićenju, ali bez otkrivanja identiteta osobe. Tek kasnije je otkriveno da se radi o bivšem nogometašu koji dolazi iz poznate nogometne obitelji, sin je nekadašnjeg reprezentativca Engleske Davea Clementa, dok mu brat Paul danas radi kao pomoćni trener u Brazilu.

Standardna procedura u Španjolskoj sada nalaže daljnju istragu, nakon koje će se odlučiti hoće li protiv njega biti podignuta optužnica.

POGLEDAJTE VIDEO: Dalić razmišlja o važnoj promjeni: 'Stalno sam govorio da to neću'