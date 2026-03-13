Dva igrača Strasbourga ušli u sukob nakon Rijeke, suigrači ih razdvajali

Nogometaši Rijeke doživjeli su prvi ovosezonski poraz u Konferencijskoj ligi na svom stadionu na Rujevici, gdje ih je u četvrtak francuski prvoligaš Strasbourg pobijedio 2:1 u prvoj utakmici osmine finala.

Rijeka je odigrala odličnu utakmicu, držala sjajan tempo, promašila neke šanse koje nije smjela i na kraju doživjela poraz od jean razlike koji ih i dalje drži živima za uzvrat. Odmah nakon utakmice dva igrača Strasbourga ušla su u sukob. Valentin Barco i Samir El Mourabet ušli su u verbalnu svađu, a Barco je uhvatio suigrača za ruku, piše francuski RMC Sport.

😬 ENOJO DEL COLO BARCO CON UN COMPAÑERO TRAS EL TRIUNFO DE RACING DE ESTRASBURGO



Tras el 2-1 vs. Rijeka por la Conference League, El Mourabet y el Colo tuvieron un encontronazo picante pic.twitter.com/0WXkFfpXLR — Diario Olé (@DiarioOle) March 12, 2026

Nekoliko igrača francuskog prvoligaša je reagiralo i razdvojilo dvojac. Trener Gary O'Neil rekao je kao bi radije da je sukob ostao u svlačionici, ali da mu "trebaju igrači koji su ponekad vatreni". Martial Godo također se osvrnuo na incident.

"Utakmica je bila teška i puna tenzija. Želimo uvijek pobijediti, ali mi smo obitelj i Barco i Samir se odlično razumiju na terenu, već smo fokusirani na sljedeću utakmicu u nedjelju protiv Parisa".

