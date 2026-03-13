FREEMAIL
TEŠKA UTAKMICA /

Dva igrača Strasbourga ušli u sukob nakon Rijeke, suigrači ih razdvajali

Dva igrača Strasbourga ušli su sukob nakon Rijeke, suigrači ih razdvajali
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Odmah nakon utakmice dva igrača Strasbourga ušla su u sukob

13.3.2026.
7:08
Sportski.net
Nel Pavletic/PIXSELL
Nogometaši Rijeke doživjeli su prvi ovosezonski poraz u Konferencijskoj ligi na svom stadionu na Rujevici, gdje ih je u četvrtak francuski prvoligaš Strasbourg pobijedio 2:1 u prvoj utakmici osmine finala. 

Rijeka je odigrala odličnu utakmicu, držala sjajan tempo, promašila neke šanse koje nije smjela i na kraju doživjela poraz od jean razlike koji ih i dalje drži živima za uzvrat. Odmah nakon utakmice dva igrača Strasbourga ušla su u sukob. Valentin Barco i Samir El Mourabet ušli su u verbalnu svađu, a Barco je uhvatio suigrača za ruku, piše francuski RMC Sport

 

 

Nekoliko igrača francuskog prvoligaša je reagiralo i razdvojilo dvojac. Trener Gary O'Neil rekao je kao bi radije da je sukob ostao u svlačionici, ali da mu "trebaju igrači koji su ponekad vatreni". Martial Godo također se osvrnuo na incident.

"Utakmica je bila teška i puna tenzija. Želimo uvijek pobijediti, ali mi smo obitelj i Barco i Samir se odlično razumiju na terenu, već smo fokusirani na sljedeću utakmicu u nedjelju protiv Parisa".

POGLEDAJTE VIDEO: Pa, što radi ovaj čovjek? Vušković u stilu Ronaldinha

Hnk RijekaStrasbourgKonferencijska Liga
