NAPETOSTI U VILI /

Tko potpiruje vatru u 'Gospodinu Savršenom': 'Ja se nadam da je vidio kakva je ona'

Tko potpiruje vatru u 'Gospodinu Savršenom': 'Ja se nadam da je vidio kakva je ona'
Foto: Rtl

'Gospodina Savršenog' gledaj odmah na Voyo, tjedan dana prije svih

29.1.2026.
17:00
Hot.hr
Rtl
Na sunčanoj Kreti kandidatkinje pete sezone 'Gospodina Savršenog' uživaju uz bazen, špekuliraju o spojevima, bolje se upoznaju i povezuju. Ili, što se više upoznaju, sve su udaljenije jedna od druge. U vili drama nema pauzu. Dok ju jedne prigrljuju, druge jedva čekaju pobjeći od nje. Barem tako tvrde.

Foto: Rtl

Rubina komentarom bocnula Nušu: 'I ja bih se loše osjećala'

"Ja se nadam da je on uvidio kakva je ona" komentira jedna od kandidatkinja drugu u razgovoru s djevojkama koje pomno slušaju dogodovštine s grupnog spoja.

"Čim je otišao s tvojom prijateljicom, I ja bih se loše osjećala" potpiruje vatru Rubina I testira prijateljstvo dviju djevojaka.

"I tebi se to može dogoditi", primjećuje njena sustanarka. 

"Ne vjerujem. Prekinut ću to", samouvjereno će Rubina. 

"Ja sebi svoj lijepi dan neću kvariti opet jednom dramom" kaže Nuša koja odustaje od razgovora koji postaje napet. 

Foto: Rtl

 

Dramu u 'Gospodinu Savršenom' gledajte odmah na platformi Voyo, tjedan dana prije emitiranja na TV-u. Show 'Gospodin Savršeni' pratite od ponedjeljka, 2. veljače I na RTL-u od 21.15!

POGLEDAJTE VIDEO: Upoznajte prve tri kandidatkinje showa 'Gospodin Savršeni': 'Konkurencija? Mislim, pogledaj me'

Tko potpiruje vatru u 'Gospodinu Savršenom': 'Ja se nadam da je vidio kakva je ona'