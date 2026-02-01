FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
sjajan duo /

Luka Lovre Klarica u neočekivanoj ulozi: Pogledajte tko je ovog puta preuzeo mikrofon

U neobičnom i zabavnom obratu, Luka Lovre Klarica, hrvatski rukometni reprezentativac, ovog je puta zamijenio uloge. Umjesto da odgovara na pitanja, Klarica je preuzeo mikrofon i intervjuirao Maju Oštro Flis.

Sve se odigralo odmah nakon utakmice Hrvatske i Njemačke, prije klasičnog uzimanja izjava, a Klarica je u svojoj novoj ulozi pokazao šarm, znatiželju i zavidnu komunikativnost.

Njihov zanimljiv razgovor možete pogledati u priloženom videu, a sigurno će razveseliti sve ljubitelje rukometa koji žele vidjeti reprezentativce u neobičnom izdanju.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
1.2.2026.
19:47
Sportski.net
Luka Lovre KlaricaMaja Oštro FlisEuropsko Prvenstvo U Rukometu 2026Rukomet 2026Hrvatska Rukometna Reprezentacija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx