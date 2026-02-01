Luka Lovre Klarica u neočekivanoj ulozi: Pogledajte tko je ovog puta preuzeo mikrofon

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

sjajan duo /

U neobičnom i zabavnom obratu, Luka Lovre Klarica, hrvatski rukometni reprezentativac, ovog je puta zamijenio uloge. Umjesto da odgovara na pitanja, Klarica je preuzeo mikrofon i intervjuirao Maju Oštro Flis.

Sve se odigralo odmah nakon utakmice Hrvatske i Njemačke, prije klasičnog uzimanja izjava, a Klarica je u svojoj novoj ulozi pokazao šarm, znatiželju i zavidnu komunikativnost.

Njihov zanimljiv razgovor možete pogledati u priloženom videu, a sigurno će razveseliti sve ljubitelje rukometa koji žele vidjeti reprezentativce u neobičnom izdanju.