Luka Lovre Klarica u neočekivanoj ulozi: Pogledajte tko je ovog puta preuzeo mikrofon

Kakvo smo finale gledali! Pogledajte kako su se Nijemci ovdje vratili u igru uklizavanjem Wolffa
U neobičnom i zabavnom obratu, Luka Lovre Klarica, hrvatski rukometni reprezentativac, ovog je puta zamijenio uloge. Umjesto da odgovara na pitanja, Klarica je preuzeo mikrofon i intervjuirao Maju Oštro Flis.
Sve se odigralo odmah nakon utakmice Hrvatske i Njemačke, prije klasičnog uzimanja izjava, a Klarica je u svojoj novoj ulozi pokazao šarm, znatiželju i zavidnu komunikativnost.
Njihov zanimljiv razgovor možete pogledati u priloženom videu, a sigurno će razveseliti sve ljubitelje rukometa koji žele vidjeti reprezentativce u neobičnom izdanju.