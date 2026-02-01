Hrvatska je ponosna na vas! Ludnica u Herningu, neki igrači nisu mogli zaustaviti suze

Hrvatska rukometna reprezentacije je u povijesti europskih prvenstva osvojila sedam medalja, tri srebra, te četiri bronce, dok je tri puta bila četvrta.

Hrvatska je na europskim smotrama debitirala 1994. u Portugalu osvojivši treće mjesto. Godinu dana ranije Hrvatska je slavila na mediteranskim igrama u Languedoc-Rousillonu i bile su to prve rukometne medalja nakon proglašenja hrvatsse neovisnosti.

U susretu za broncu odabranici izbornika Zdravka Zovka su u susretu za 3. mjesto pobijedili Dansku sa 24-23, a najbolji igrač u našim redovima bio je Vladimir Jelčić sa šest golova.

Do iduće medalje na europskim smotrama čekali smo do 2008. i EP-a u Norveškoj. Ekipa koju je predvodio Lino Červar je u finalu izgubila od Danske (20-24). Bio je to susret u kojem su Lasse Boesen i Lars Christiansen zabili po sedam golova, a na hrvatskoj strani je najefikasniji bio Petar Metličić s pet golova.

Dvije godine kasnije Hrvatska je na EP-u u 2010. u Austriji ponovo bila druga. Ovoga puta u finalu su Červarovi odabranici izgubili do Francuske sa 21-25. Na francuskoj strani je najefikasniji bio Nikola Karabatić sa sedam obrana, dok je u hrvatskim redovima Vedran Zrnić zabio sedam golova.

Uslijedila je bronca u Srbiji 2012. U malom finalu Hrvatska je pod vodstvom Slavka Goluže slavila protiv Španjolske sa 31-27. Blaženko Lacković i Ivan Čupić s jedne i Daniel Sarmiento s druge strane su zabili po sedam golova.

Hrvatska je broncu osvojila i 2016. u Poljskoj slavivši protiv Norveške sa 31-24. Utakmicu je obilježio Zlatko Horvat s osam golova, a Hrvatsku je vodio Željko Babić.

Posljednju medalju na EP-u prije Herninga, hrvatski rukometaši su osvojili 2020. na prvenstvu organiziranom u Austriji, Norveškoj i Švedskoj. U finalu smo izgubili od Španjolske 20-22. Na klupi je ponovo bio Lino Červar.

Dodajmo i kako su hrvatski rukometaši tri puta bili četvrti. Susrete za broncu izgubili su 2004 i 2006. od Danske, te 2014. od Španjolske.