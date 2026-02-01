Glam haljine i dramatični dekoltei: Ovo su najvrelija izdanja s crvenog tepiha uoči Grammyja

Uoči 68. godišnje dodjele Grammy nagrada, Los Angeles je u subotu bio domaćin glamurozne gala večeri koja je okupila najveća imena glazbene i zabavne scene.

Crveni tepih preplavili su poznati glazbenici, influenceri i zvijezde, među kojima su se istaknuli pjevačica Becky G, poduzetnica Paris Hilton, country pjevačica Margo Price, reper Machine Gun Kelly, pjevačica Demi Lovato, reperica Lizzo, pjevačica Halle Bailey i pjevačica Bebe Rexha.

Svi su zablistali u elegantnim i ekstravagantnim izdanjima, demonstrirajući svoje modne stilove i osobni pečat. Gala večer bila je prilika ne samo za modni spektakl već i za druženje te pripremu za samu dodjelu nagrada.

Fotografije s crvenog tepiha pokazale su da je glamur bio u prvom planu – od sjajnih večernjih haljina i luksuznog nakita do upečatljivih modnih detalja koji su privukli poglede svih okupljenih.