FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SPEKTAKL SEKSIPILA /

Glam haljine i dramatični dekoltei: Ovo su najvrelija izdanja s crvenog tepiha uoči Grammyja

Glam haljine i dramatični dekoltei: Ovo su najvrelija izdanja s crvenog tepiha uoči Grammyja
Foto: Adm/capital Pictures/profimedia
1 /24
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Uoči 68. godišnje dodjele Grammy nagrada, Los Angeles je u subotu bio domaćin glamurozne gala večeri koja je okupila najveća imena glazbene i zabavne scene.

Crveni tepih preplavili su poznati glazbenici, influenceri i zvijezde, među kojima su se istaknuli pjevačica Becky G, poduzetnica Paris Hilton, country pjevačica Margo Price, reper Machine Gun Kelly, pjevačica Demi Lovato, reperica Lizzo, pjevačica Halle Bailey i pjevačica Bebe Rexha.

Svi su zablistali u elegantnim i ekstravagantnim izdanjima, demonstrirajući svoje modne stilove i osobni pečat. Gala večer bila je prilika ne samo za modni spektakl već i za druženje te pripremu za samu dodjelu nagrada.

Fotografije s crvenog tepiha pokazale su da je glamur bio u prvom planu – od sjajnih večernjih haljina i luksuznog nakita do upečatljivih modnih detalja koji su privukli poglede svih okupljenih.

1.2.2026.
13:55
Hot.hr
Profimedia/kolaž
GrammyCrveni Tepih
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
SPEKTAKL SEKSIPILA /
Glam haljine i dramatični dekoltei: Ovo su najvrelija izdanja s crvenog tepiha uoči Grammyja