Šprajc i Stanje nacije slavili na Zlatnom studiju: Ovako je izgledao party nakon dodjele

U prostoru HNK2 u subotu je održana deveta dodjela najprestižnije medijske nagrade u Hrvatskoj – Zlatni studio, koja se dodjeljuje najboljima u područjima filma, kazališta, glazbe, televizije i radija prema izboru žirija i publike.

Posebnu pažnju ove je godine privukla kategorija televizije, u kojoj je nagradu za najbolju TV emisiju osvojila RTL-ova informativna emisija Stanje nacije Zorana Šprajca. Popularni voditelj zahvalio je gledateljima na glasovima u svom prepoznatljivom, duhovitom stilu, što je izazvalo veliki pljesak okupljenih.

Nakon službenog dijela ceremonije, nominirani i dobitnici nastavili su druženje na partyju u prostoru HNK2, gdje je vladala odlična atmosfera, uz smijeh, čestitke i opuštene razgovore.

U galeriji pogledajte kako je izgledala večer iza kulisa Zlatnog studija i tko je sve stigao proslaviti ovaj veliki medijski događaj.