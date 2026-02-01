FREEMAIL
Šprajc i Stanje nacije slavili na Zlatnom studiju: Ovako je izgledao party nakon dodjele

Foto: Vedran Peteh
U prostoru HNK2 sinoć je održana deveta po redu dodjela najprestižnije medijske nagrade u Hrvatskoj - Zlatni studio. Riječ je o nagradi žirija i publike koja se dodjeljuje najboljima u kategorijama filma, kazališta, glazbe, televizije i radija. A upravo u kategoriji televizije nagrađena je i RTL-ova emisija Stanje nacije.
U prostoru HNK2 u subotu je održana deveta dodjela najprestižnije medijske nagrade u Hrvatskoj – Zlatni studio, koja se dodjeljuje najboljima u područjima filma, kazališta, glazbe, televizije i radija prema izboru žirija i publike.

Posebnu pažnju ove je godine privukla kategorija televizije, u kojoj je nagradu za najbolju TV emisiju osvojila RTL-ova informativna emisija Stanje nacije Zorana Šprajca. Popularni voditelj zahvalio je gledateljima na glasovima u svom prepoznatljivom, duhovitom stilu, što je izazvalo veliki pljesak okupljenih.

Nakon službenog dijela ceremonije, nominirani i dobitnici nastavili su druženje na partyju u prostoru HNK2, gdje je vladala odlična atmosfera, uz smijeh, čestitke i opuštene razgovore.

U galeriji pogledajte kako je izgledala večer iza kulisa Zlatnog studija i tko je sve stigao proslaviti ovaj veliki medijski događaj.

1.2.2026.
14:41
Hot.hr
Cropix/kolaž
Stanje NacijeZoran ŠprajcZlatni Studio
