Snažna poruka Boysa Torcidi ostavila sve u čudu: Što se to događa na Maksimiru?

Dinamo i Vukovar 1991 na Maksimiru su odigrali posljednju utakmicu 20. kola HNL-a.

Boysi su tijekom prvog poluvremena podigli transparent podrške pripadnicima Torcide koji se nalaze u zatvoru nakon što su prije osam dana pretukli Delije u okolici Tuzle.

"Podrška Torcidi iza brave", napisali su i u istom trenutku pjevali su "Hrvatska mati me rodila".

Podsjetimo, pripadnici Torcide su napali pripadnike Delija nakon izlaska iz zračne luke u Tuzli. Delije su tamo doputovale nakon utakmice Europske lige u Malmöu.

Zasjeda im je priređena oko 500 metara od zračne luke, blizu parkinga prema kojem su u grupi išli do automobila koje su ostavili tamo prije leta u Švedsku. Iste večeri uhićene su 93 osobe, a u sukobu su ozlijeđene 23 osobe.

U masovnoj tučnjavi sudjelovalo je gotovo 200 ljudi. U sukobu su deblji kraj izvukli navijači beogradskog kluba, od kojih je nekoliko teže ozlijeđeno, dok su ozljede pripadnika Torcide uglavnom bile na šakama, što je utvrđeno i tijekom saslušanja na Općinskom sudu u Živinicama.