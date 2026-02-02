FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
HRVATSKA MATI /

Snažna poruka Boysa Torcidi ostavila sve u čudu: Što se to događa na Maksimiru?

Snažna poruka Boysa Torcidi ostavila sve u čudu: Što se to događa na Maksimiru?
Foto: Slavko Midzor/pixsell
1 /20
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Dinamo i Vukovar 1991 na Maksimiru su odigrali posljednju utakmicu 20. kola HNL-a. 

Boysi su tijekom prvog poluvremena podigli transparent podrške pripadnicima Torcide koji se nalaze u zatvoru nakon što su prije osam dana pretukli Delije u okolici Tuzle.

"Podrška Torcidi iza brave", napisali su i u istom trenutku pjevali su "Hrvatska mati me rodila". 

Podsjetimo, pripadnici Torcide su napali pripadnike Delija nakon izlaska iz zračne luke u Tuzli. Delije su tamo doputovale nakon utakmice Europske lige u Malmöu. 

Zasjeda im je priređena oko 500 metara od zračne luke, blizu parkinga prema kojem su u grupi išli do automobila koje su ostavili tamo prije leta u Švedsku. Iste večeri uhićene su 93 osobe, a u sukobu su ozlijeđene 23 osobe.

U masovnoj tučnjavi sudjelovalo je gotovo 200 ljudi. U sukobu su deblji kraj izvukli navijači beogradskog kluba, od kojih je nekoliko teže ozlijeđeno, dok su ozljede pripadnika Torcide uglavnom bile na šakama, što je utvrđeno i tijekom saslušanja na Općinskom sudu u Živinicama.

2.2.2026.
18:41
Sportski.net
Slavko Midzor/pixsell
DinamoVukovar 1991BbbTorcida
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
HRVATSKA MATI /
Snažna poruka Boysa Torcidi ostavila sve u čudu: Što se to događa na Maksimiru?