Dekoltei, prorezi i čisti glamur: Ovako su zvijezde zapalile crveni tepih na Grammyjima

Los Angeles je sinoć bio u znaku glamura i glazbe – održana je 68. dodjela prestižnih nagrada Grammy u Crypto.com Areni, gdje su se okupila najveća imena svjetske glazbene scene. Večer je ponovno vodio komičar Trevor Noah, a prije same dodjele pažnju javnosti, kao i uvijek, privukao je crveni tepih.

Brojne zvijezde iskoristile su priliku za modne trenutke o kojima će se još dugo pričati, od glamuroznih večernjih haljina do odvažnih i nekonvencionalnih izdanja. Glazbenici, producenti i gosti pokazali su širok raspon stilova – od klasične elegancije do futurističkih i eksperimentalnih kombinacija.

Sama dodjela obilježena je velikim uspjehom Kendricka Lamara, koji je s devet nominacija za album GNX ušao u povijest kao reper s najviše osvojenih Grammyja. Slijedila ga je Lady Gaga sa sedam nominacija za svoja izdanja Mayhem i Harlequin, dok su Bad Bunny i Sabrina Carpenter imali po šest nominacija.

Ove godine umjetnici su se natjecali u čak 95 kategorija, uključujući i dvije nove – najbolji suvremeni country album i najbolji tradicionalni country album, dok je po prvi put dodijeljena i nagrada za najbolju naslovnicu albuma.

U galeriji pogledajte kako su izgledali najzapaženiji trenuci s crvenog tepiha i tko je sinoć oduševio stilom u Los Angelesu.