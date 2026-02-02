FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NE NALIKUJE SEBI /

Borba s kilogramima, liposukcija i šokantna promjena: Sama Smitha će danas rijetki prepoznati

Borba s kilogramima, liposukcija i šokantna promjena: Sama Smitha će danas rijetki prepoznati
Foto: Armando Arorizo/zuma Press/profimedia
Britanski pjevač i tekstopisac Sam Smith (33) jedan je od najprepoznatljivijih glazbenika svoje generacije. Karijeru je započeo 2012. godine suradnjom s Disclosureom na hitu “Latch”, koji ga je prvi put uveo u svjetske glazbene vode.
1 /24
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Sam Smith (33), britanski pjevač i tekstopisac, jedno je od najprepoznatljivijih glazbenih imena posljednjeg desetljeća, poznat po hitovima poput Stay With Me i Unholy. Karijeru je započeo suradnjom s Disclosureom, a debitantski album In the Lonely Hour donio mu je Grammyje i međunarodnu slavu. Smith je javno govorio o osobnim izazovima, uključujući bullying zbog tjelesnog izgleda i rani postupak liposukcije, te je otvoreno dijelio svoju borbu za samoprihvaćanje i autentičnost. Njegova iskrenost i emotivni izrazi kroz glazbu čine ga uzorom mnogima, a njegova poruka je da je najvažnije biti vjeran sebi i živjeti autentičan život. U našoj galeriji pogledajte kako se mijenjao tijekom godina. 

2.2.2026.
7:46
Hot.hr
Profimedia
Sam SmithGlazbenikTransformacija
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NE NALIKUJE SEBI /
Borba s kilogramima, liposukcija i šokantna promjena: Sama Smitha će danas rijetki prepoznati