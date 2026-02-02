Borba s kilogramima, liposukcija i šokantna promjena: Sama Smitha će danas rijetki prepoznati

Sam Smith (33), britanski pjevač i tekstopisac, jedno je od najprepoznatljivijih glazbenih imena posljednjeg desetljeća, poznat po hitovima poput Stay With Me i Unholy. Karijeru je započeo suradnjom s Disclosureom, a debitantski album In the Lonely Hour donio mu je Grammyje i međunarodnu slavu. Smith je javno govorio o osobnim izazovima, uključujući bullying zbog tjelesnog izgleda i rani postupak liposukcije, te je otvoreno dijelio svoju borbu za samoprihvaćanje i autentičnost. Njegova iskrenost i emotivni izrazi kroz glazbu čine ga uzorom mnogima, a njegova poruka je da je najvažnije biti vjeran sebi i živjeti autentičan život. U našoj galeriji pogledajte kako se mijenjao tijekom godina.