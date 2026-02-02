Brončani rukometaši kao rock zvijezde: Pogledajte što se događalo prije polaska za Hrvatsku

Hrvatski rukometaši upravo se vraćaju iz Danske u Hrvatsku s osvojenom brončanom medaljom s Europskog rukometnog prvenstva. Službenog dočeka ipak neće biti, budući da Grad Zagreb nije mogao ispuniti zahtjev da na njemu nastupi Marko Perković Thompson, što je bila želja reprezentativaca. Zbog toga je Hrvatski rukometni savez odlučio otkazati doček. O cijeloj situaciji oglasio se i kapetan reprezentacije Ivan Martinović.

U ime cijele ekipe želim reći da se ne želimo miješati u politiku. Mi smo sportaši, ostvarili smo prekrasan rezultat i naša velika želja bila je da nas ponovno dočekaju navijači u Zagrebu, da imamo doček, pogotovo s Thompsonom. To je bila naša velika želja i mislim da smo to svi zaslužili, s obzirom na to kako smo se borili cijelo prvenstvo. Njegove domoljubne pjesme pratile su nas u pripremama, prije svake utakmice, motivirale nas i bodrile. Nemam više što dodati", rekao je Martinović za RTL.

Tomislav Grahovac, predsjednik Hrvatskog rukometnog saveza, kazao je zašto nema dočeka.

"Želja igrača, stručnog stožera i Hrvatskog rukometnog saveza bila je da pjeva Thompson. Upoznati smo od strane Grada da je na snazi odluka Skupštine kojom se zabranjuje da on pjeva u Zagrebu i, budući da preko te odluke ne možemo jer je ona na snazi, nije došlo do dogovora. Naša suglasnost bila je da Thompson pjeva, a to je bila i isključiva želja igrača“, rekao je Grahovac.

Nastavio je:

"Jednostavno, dogovor igrača, stručnog stožera i Saveza bio je da se ne organizira nikakav doček".

Na pitanje novinarke RTL-a Danas Maje Oštro Flis je li odluka donesena teška srca, rekao je:

"Naravno, smatram da su igrači to zaslužili, s obzirom na sve kroz što su prolazili – brojne ozljede, silan trud i napor. Svi koji su utakmicu gledali, bilo na ekranima ili uživo, vidjeli su da su dečki dali svoje zdravlje, zadnje atome snage, pokazali karakter i domoljublje te dali sve od sebe za osvajanje medalje."

Na pitanje jesu li igrači Thompson kontaktirali prije utakmice ili poslije, odgovorio je:

"Tijekom cijelog prošlog Svjetskog prvenstva pjesme s domoljubnim motivima slušale su se u reprezentaciji. Uz te pjesme trenirali su se, uz njih su se pripremali, dizali nakon poraza i zato je bila jasna želja i volja igrača da tako bude i sada. Nažalost, do dogovora nije došlo."

Na pitanje zašto nije bila opcija organizirati doček s drugim izvođačima, odgovor je bio jasan:

"Jednostavno je želja i volja bila da to bude Thompson."