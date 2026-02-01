FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
U SJENI SKANDALA /

Povratak brončanih rukometaša UŽIVO gledajte na portalu Net.hr

Kamera Net.hr-a nalazi se na aerodromu Dr. Franjo Tuđman i čeka povratak brončanih rukometaša

author_image
Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
Svi članci autora >
1.2.2026.
23:57
Sanjin Strukic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

UŽIVO

Brončani hrvatski rukometaši upravo se vraćaju iz Herninga s Europskog rukometnog prvenstva u Zagreb, a njihov dolazak na aerodrom Dr. Franjo Tuđman se očekuje oko 3 sata ujutro, a u ponedjeljak u 12 sati prijem za reprezentaciju organizira predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković. 

POGLEDAJTE VIDEO: Pogledajte ovo lice, ove modrice! 'Mi smo ratnici, za ovu ekipu dao bih sve!'

Europsko Prvenstvo U Rukometu 2026Rukomet 2026Hrvatska Rukometna ReprezentacijaMarko Perković Thompson
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
U SJENI SKANDALA /
Povratak brončanih rukometaša UŽIVO gledajte na portalu Net.hr