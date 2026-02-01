Povratak brončanih rukometaša UŽIVO gledajte na portalu Net.hr

'MI SMO SPORTAŠI' /
Kapetan stao pred naše kamere i progovorio o Thompsonu: 'To je bila naša velika želja'
Kamera Net.hr-a nalazi se na aerodromu Dr. Franjo Tuđman i čeka povratak brončanih rukometaša
Brončani hrvatski rukometaši upravo se vraćaju iz Herninga s Europskog rukometnog prvenstva u Zagreb, a njihov dolazak na aerodrom Dr. Franjo Tuđman se očekuje oko 3 sata ujutro, a u ponedjeljak u 12 sati prijem za reprezentaciju organizira predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković.
