Povratak brončanih rukometaša UŽIVO gledajte na portalu Net.hr

Brončani hrvatski rukometaši upravo se vraćaju iz Herninga s Europskog rukometnog prvenstva u Zagreb, a njihov dolazak na aerodrom Dr. Franjo Tuđman se očekuje oko 3 sata ujutro, a u ponedjeljak u 12 sati prijem za reprezentaciju organizira predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković.

Grad Zagreb objavio je prvotno da doček, u suradnji s Hrvatskim rukometnim savezom, počinje u ponedjeljak u 15 sati na Trgu bana Jelačića, uz nastup Zaprešić Boysa i benda Hrvatske ruže , a kako se dolazak rukometaša očekuje u 16.00.

Nakon toga, RTL Danas je doznao kako su igrači iz svlačionice nazvali Marka Perkovića Thompsona i zamolili ga da im pjeva na dočeku na Trgu bana Josipa Jelačića.

HRS i Grad Zagreb nisu se uspjeli dogovoriti oko želje igrača i doček u Zagrebu hrvatskim rukometnim junacima je otkazan.

HRS i Grad Zagreb potvrdili su otkazivanje dočeka u Zagrebu.

Vrlo je jasno gdje je odmah nastao problem...

