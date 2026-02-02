Možete li vjerovati da puni 50? Od starlete do slavne glumice...

Svojim zaraznim osmijehom, neiscrpnom energijom i prirodnim glumačkim talentom Isla Fisher već godinama osvaja publiku diljem svijeta. Iako je danas jedna od najprepoznatljivijih holivudskih glumica, njezin put do uspjeha nije bio trenutačan ni lagan. Od odrastanja u Australiji i prvih uloga u televizijskim serijama, preko proboja u velikim filmskim hitovima, Isla je karijeru gradila strpljivo i dosljedno. Publika ju je posebno zavoljela zbog njezinih komičnih uloga, ali i sposobnosti da se jednako uvjerljivo snađe u romantičnim i ozbiljnijim filmskim pričama. Glumica puni 50 godina, a mi se prisjećamo se kako se mijenjala kroz godine.