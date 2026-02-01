Pet lekcija o našim rukometašima: Što nam je otkrila europska bronca?

Osvajanje šesnaeste medalje na velikim natjecanjima, četvrte europske bronce, potvrdilo je povratak Hrvatske u sam vrh svjetskog rukometa. Dramatična pobjeda protiv Islanda (34:33) u Herningu donijela je više od samog odličja. Europsko prvenstvo 2026. pružilo je pet ključnih odgovora o sadašnjosti i budućnosti momčadi koju vodi islandski stručnjak Dagur Sigurdsson, pokazavši da je ova generacija spremna za najveće izazove.

Dagur Sigurdsson je trener za velika djela

U manje od dvije godine na klupi hrvatske reprezentacije, Dagur Sigurdsson osvojio je dvije medalje: svjetsko srebro 2025. i sada europsku broncu. Islanđanin je dokazao da je majstor za stvaranje pobjedničkih momčadi, čak i kada na papiru ne slove za glavne favorite. Slično kao što je 2016. odveo mladu njemačku reprezentaciju do europskog zlata, sada je s Hrvatskom, usred smjene generacija i odlaska legendi poput Domagoja Duvnjaka, uspio izgraditi sustav koji donosi rezultate. Njegova taktička disciplina i sposobnost izvlačenja maksimuma iz svakog igrača postali su zaštitni znak ove momčadi.

Vratarski zid kao preduvjet za postolje

Svaki veliki uspjeh počinje od obrane i vratara, a Matej Mandić je na ovom prvenstvu pokazao da Hrvatska ima oslonac za budućnost. U utakmici za broncu bio je jedan od ključnih faktora s osam obrana iz igre, unatoč savršenom učinku Islanđana sa sedam metara. Njegove intervencije u ključnim trenucima davale su vjetar u leđa suigračima. Tijekom cijelog turnira, vratarski par Mandić – Kuzmanović bio je jedan od najpouzdanijih, ali opet s nedovoljnim učinkom, a Mandićeve partije, poput one protiv Slovenije, potvrdile su da bez vrhunskog vratara nema ni borbe za medalje.

Tin Lučin je najveći dobitak prvenstva

Ako jedan igrač može simbolizirati uspon ove generacije, onda je to Tin Lučin. U dramatičnoj utakmici za broncu bio je najbolji strijelac s devet pogodaka i zasluženo proglašen igračem utakmice. No, njegov doprinos bio je puno veći. Preuzimao je odgovornost u napadu kada je bilo najteže, ali je odigrao i ključnu ulogu u obrani, gdje je sjajno limitirao najboljeg islandskog strijelca Ómara Ingija Magnússona, koji je čak deset od svojih dvanaest golova postigao s linije oko sedam metara. Lučin je dokazao da je igrač za oba smjera i novi stup reprezentacije.

Ivan Martinović potvrdio je status vođe

Iako je u budućnosti predviđen za kapetana, Ivan Martinović je već na ovom prvenstvu pokazao da posjeduje lidersku zrelost. S postignutih 35 golova bio je jedan od naših najučinkovitijih igrača, no njegova važnost ogledala se u organizaciji napada i preuzimanju odgovornosti u trenucima pritiska. U utakmici protiv Islanda postigao je pet važnih golova, ali je i razigravao suigrače te pokazao mirnoću kada se rezultat lomio. Njegov profesionalizam i poštovanje koje uživa u svlačionici potvrđuju da je Sigurdsson donio ispravnu odluku o budućem vođi.

Bronca sjajnija od srebra?

Iako svaka medalja ima svoju priču, ova bronca ima posebnu težinu. Za razliku od Svjetskog prvenstva 2025., uoči ovog Eura rijetki su rukometni analitičari svrstavali Hrvatsku u najuži krug favorita. Momčad u tranziciji, opterećena ozljedama i bez nekoliko legendarnih imena, nadmašila je sva očekivanja. Zbog toga se ovaj uspjeh može smatrati čak i većim od lanjskog srebra. Ova medalja nije samo nagrada za prikazano, već i potvrda da hrvatski rukomet ima svijetlu budućnost.

