Červar: 'Hrvatskoj je mjesto u finalu i potreban je hitni zaokret. Menadžeri nam odvode djecu'

Hrvatska rukometna reprezentacija vraća se s Europskog prvenstva s brončanom medaljom oko vrata, no najuspješniji hrvatski izbornik u povijesti, Lino Červar, u ekskluzivnom razgovoru za Net.hr upozorava da slavlje ne smije zamagliti duboke probleme koji prijete budućnosti našeg najtrofejnijeg momčadskog sporta. Iako ponosan na borbenost igrača, sretan zbog medalje i prezentacije hrvatskih emocija i požrtvovnosti, Červar je uputio oštre kritike na račun današnje rukometne politike, suđenja i međunarodnih rukometnih organizacija, pozivajući na hitan i radikalan zaokret.

Čestitajući igračima i stručnom stožeru, Červar je istaknuo kako je iznimno zadovoljan onime što je vidio na terenu, posebice u ključnim utakmicama.

Naši igrači odlaze van da bi bili rezerve. Vidimo golmane, poput Kuzmanovića u Gummersbachu, Mandića u Magdeburgu, koji nemaju minutažu i dolaze na prvenstvo nespremni i ne brane onako kako se to od njih očekuje. Oni su tamo druge ili treće opcije, a ako bi se hrvatski klupski rukomet, tj politika promijenili, imali bi još veći kontinuitet medalja na velikim natjecanjima. Od toga korist imaju samo menadžeri koji nam otimaju djecu i uzimaju dio novca, a hrvatski rukomet nema apsolutno ništa. Lino Červar za Net.hr.

"Protiv Islanda mi se još možda i najviše svidjela naša reprezentacija. Vidio sam veliku borbu, veliku želju, veliko jedinstvo i mislim da smo apsolutno zaslužili pobjedu. Iako smo bili oslabljeni bez nekih važnih igrača, bez Srne, povukli su ostali i pokazali nevjerojatno samopouzdanje i sigurnost. Kao tim je Hrvatska igrala jako dobro. Nije sporno da dolazimo kući s broncom i da smo protiv Islanda zaslužili pobjedu, ali ja smatram da je naše mjesto ipak bilo u finalu. Neka ovo bude poticaj da još više i bolje radimo, neka bude okidač za još veća ulaganja u hrvatski rukomet i u još veći bazen djece, za još veću i još većoj popularizaciji. Imamo mladu reprezentaciju koja igra sa srcem, ponašaju s dečki kako treba. Imaju sve karakteristike koja jedna vrhunska reprezentacija treba imati. Čestitam svima još jednom koji su sudjelovali na ovom Europskom prvenstvu", izjavio je Červar.

Foto: Srecko Niketic/pixsell

Obrana 5-1 kao ključ uspjeha

Kao jedan od presudnih faktora uspjeha, Červar je istaknuo taktičku zrelost reprezentacije, posebice u obrambenom dijelu. Promjenjiva i agresivna obrana pokazala se nerješivom enigmom za mnoge protivnike.

Jednu stvar treba naglasiti.

"Naša prezentacija je pokazala da s jednom drugačijom obranom možemo parirati svakom. Prelasci iz formacije 6-0 u 5-1 bili su ključni. Nisam vidio reprezentacije koje znaju napasti takvu obranu. Nekadašnji izbornik danske Wilbeck je imao još ideju napasti tu 5-1 obranu, ali ovi svi ostali nisu. Igra Islanda, koja se zasniva na igri jedan na jedan, koja prolazi u Magdeburgu, jednostavno nije budućnost rukometa. Mi smo pokazali da imamo potencijal za drugačiju, moderniju igru, možemo igrati drugačije, pragmatičnije, ta 5-1 obrana je ključ svega i naš adut koji nas može vinuti u visine", analizirao je proslavljeni stručnjak.

Alarm za hrvatski rukomet: Vratite našu djecu kući

Ipak, puno oštrije tonove Červar je rezervirao za stanje u domaćem, klupskom rukometu. Prema njegovim riječima, nužno je odmah promijeniti klupsku politiku koja se previše oslanja na strane igrače, dok domaći talenti odlaze u inozemstvo gdje često griju klupu.

"Naši igrači odlaze van da bi bili rezerve. Vidimo golmane, poput Kuzmanovića u Gummersbachu, Mandića u Magdeburgu, koji nemaju minutažu i dolaze na prvenstvo nespremni i ne brane onako kako se to od njih očekuje. Oni su tamo druge ili treće opcije, a ako bi se hrvatski klupski rukomet, tj politika promijenili, imali bi još veći kontinuitet medalja na velikim natjecanjima. Od toga korist imaju samo menadžeri koji nam otimaju djecu i uzimaju dio novca, a hrvatski rukomet nema apsolutno ništa", grmio je Červar.

Njegovo rješenje je jasno - stvoriti uvjete da se igrači vrate u domaće klubove.

"Bolje je da stvorimo uvjete za naše dečke, za našu djecu. Moramo napraviti zaokret i vratiti ih u matične klubove. Prvak Hrvatske ne smije si dopustiti da ima pola ekipe stranaca. To moraju biti naši najbolji igrači. To je jedini put da dobijemo pravi identitet hrvatskog rukometa i osiguramo svijetlu budućnost. Mi ne trebamo tražiti uzore sa strane, mi smo olimpijski i svjetski prvaci.

Suđenje je smiješno, a organizacija natjecanja katastrofalna

Na kraju, Červar se dotaknuo i dvaju gorućih problema modernog rukometa: suđenja i organizacije velikih natjecanja. Smatra da pravila omogućuju prevelik vanjski utjecaj, što uništava sport.

"Ako se pravila ubrzo ne budu mijenjala, mislim da ovakav sport ne zaslužuje ići na Olimpijske igre u Ameriku 2028. godine zbog toga što suci ne dijele pravdu. Pravda se mora dijeliti, a mi smo to osjetili na svojoj koži, kao i neke druge reprezentacije. Trebalo bi napraviti nešto da na pravila ljudi sa strane ne mogu utjecati. Ovakva pravila motiviraju da se utječe sa strane i time se dijeluje na suce i više utakmica nije ravnopravna. I taj show kad sudac cijeloj dvorani objašnjava što je dosudio. Meni je to smiješno, nazadna tehnologija koja se radila prije 50 godina. Uz to, organizacijski propusti su na Europskom prvenstvu bili nevjerojatni, to je posebna priča. Igranje utakmica dan za danom, s manje od dvadeset i četiri sata odmora, to je nedopustivo", rekao je, podsjetivši na legendarnu generaciju koja je nakon osvajanja svjetskog i olimpijskog zlata u finalu Svjetskog prvenstva u Tunisu protiv Španjolske imala manje od jednog dana za odmor.

IHF i EHF trebaju nove, mlade i kreativne ljude'

"Igrali smo za finale sa Španjolskom tada i imali manje do 24 sata za odmor. To je dokaz da i dugo vremena se ne vuku dobri potezi".

Za Červara, rješenje leži u promjenama unutar krovnih organizacija.

"I Svjetska i Europska rukometna federacija trebaju nove, mlade i kreativne ljude koji ovaj, meni najljepši dvoranski sport, mogu podići na višu razinu", zaključio je.

Lina poruka je jasna- Slavlje zbog bronce je zasluženo, ali ono mora biti tek početak velikog pospremanja unutar hrvatskog rukometa. Bez toga, budući uspjesi bit će sve teže ostvarivi.

