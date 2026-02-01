Konačno dočekali liječnika! Doktor Adrian stigao u Privlaku iz Zagreba: Evo čime ga je općina privukla

Mještani Općine Privlaka kod Vinkovaca konačno su odahnuli. U rujnu prošle godine ostali su bez svog liječnika obiteljske medicine pa je ambulanta mjesecima funkcionirala samo nekoliko sati na dan. Unatoč nedostatku obiteljskih liječnika u Hrvatskoj to se upravo promijenilo, a u Privlaku je stigao liječnik iz Zagreba. U čekaonici ambulante gužva, ali i zadovoljstvo jer mještani Privlake su nakon nekoliko mjeseci čekanja konačno dobili svog liječnika obiteljske medicine.

"Evo, imamo i sestru, dobro je da, drago mi je, kako nije drago", kaže Marko. Liječnik je stigao iz Zagreba gdje je nakon diplomiranja radio godinu dana.

"Da steknem dojmove i iskustva kako je raditi u velegradu i kako je raditi u manjoj ambulanti, došao sam tu i zbog jednog mirnijeg načina života", kaže Adrian Goršeta, liječnik obiteljske medicine. Mještani Privlake od odlaska svog liječnika obiteljske medicine u mirovinu nisu živjeli mirno jer je ambulanta sa zamjenskim liječnicima radila samo nekoliko sati dnevno.

'Kad god dođeš, ne rade'

"Teško su starije osobe dolazile do liječnika, do lijekova.“ kaže Ilinka, a Franjo dodaje:

"Kad god dođeš ne rade, radi sutra, radi prekosutra".

"Krpali smo se svakako, dolazio je liječnik na četiri sata, nekada su bile zamjene, čak je bilo i online", kaže Daria Bićanić, načelnica Općine Privlaka. Jer nije bilo lako naći liječnike kojih u Hrvatskoj nema dovoljno.

"Nema liječnika obiteljske medicine, mi evo konkretno i sada imamo otvorene natječaje za liječnike obiteljske medicine i u Vinkovcima, Ceriću, Lipovac, Nijemci, Andrijaševci, Trpinja.“ kaže Zrinka Čobanković, ravnateljica Doma zdravlja Vukovarsko-srijemske županije. U Općini Privlaka zbog toga su liječniku koji bi došao u njihovo mjesto ponudili korištenje općinskog stana i stimulaciju od 800 eura mjesečno.

'Nije to bila laka odluka'

"Tako da nam se naš sadašnji novi liječnik javio, s njim smo stupili u kontakt, obavili par razgovora, dogovorili se i evo, imamo ga sada i nadamo se da će ostati s nama što duže", kaže načelnica Daria Bićanić.

"Nije to bila baš laka odluka, ali na kraju se sve posložilo da sam odlučio se za to, sreća prati hrabre pa ćemo vidjeti što će biti dalje", kaže Adrian Goršeta. Posao liječnika obiteljske medicine je zahtjevan, no prvi dojam koji je ovaj mladi liječnik ostavio na mještane je pozitivan.

"Sličan je Švabi, pruži ruku, fino, raspita se, poštuje pacijente", kaže Franjo.

"Još mladost smo dobili, nema bolje, nema bolje“ kaže Ilinka.

U Privlaci se nadaju da će liječnik s njima ostati što duže, a u Vukovarsko-srijemskoj županiji da će i po uzoru na ovaj primjer privući još liječnika na istok Hrvatske.