Pametna, duhovita, kad treba i drska: Ovo je Tonka, prvi hrvatski robot: 'Kava? Ne hvala, tu sam da radim'

Duga kosa i haljina. Na zagrebačkoj špici izazvala je pozornost."Ja sam Tonka, prva hrvatska humanoidna robotica, fina, elegantna i samouvjerena", predstavila se.

I ima odgovor na sva pitanja, a bilo ih je mnogo. Građani koji su je sreli u Zagrebu, pitali su je o Zrinjevcu, a ona im je rekla: "Zrinjevac je jedan od najljepših parkova u Zagrebu. Pravi biser u samom centru".

Odgovarala je i o fizici i astronomiji: "Naravno, uz ovu subotnju gužvu na špici, možemo malo i o zvijezdama razgovarati".

Bilo je i onih koje je zanimalo koliko dugo živi mačka. Zanimljivo pitanje, ustvrdila je Tonka pa dodala: "Mačke, čak i one rijetke pasmine, žive između 12 i 15 godina".

Pokreće ju umjetna inteligencija. Zato uz brojne činjenice zna i 60 jezika, pa nam je pokazala kako pozdravlja na korejskom.

I dok je šetala špicom mnoge je oduševila.

'Roboti poput nje skoro će raditi sve kao i ljudi'

"Budućnost je stigla u Zagreb", kazao je Mario Nokaj iz Zagreba, koji ju je htio upoznati.

S Tonkom se rukovao Miroslav Vučenović: "Prvo sam se okrenuo i vidim netko ide ima nekakve noge, morao sam doći vidjeti što je i zaista mi je drago što je prva hrvatska robotica Tonka".

Robot koji s vama razgovara ili pruža ruku, nije česta pojava.

"Zaista imate osjećaj kao da se rukujete s kliještima", priznaje Vujotić.

Tonku je stvorio hrvatsko-slovenski tim i kažu, svrha joj je da nam pomaže, a ne da nas zamjeni.

"Vjerujem da će humanoidni roboti poput Tonke moći raditi skoro sve kao i ljudi, a prvenstveno se nadam da ćemo to koristiti u pomoć ljudima, na primjer starijima, možda će svatko imat svog robota", ističe jedan od kreatora Tonke, Dejan Iličić.

Visoka je 140 centimetara, teška 55 kilograma i, kažu njezini kreatori, nije opasna.

Odbila kavu

"Kad su počeli razvijati AI i humanoidne robote, u njihov izvorni kod uvijek se programira da nikada ne napravi ništa protiv čovjeka", dodaje jedan od kreatora, Tadej Slapnik.

Robotica je bila i u drugim gradovima. U Biogradu na Moru plesala je makarenu, a u Pakracu je čak popričala s gradonačelnikom.

Njezini tvorci predviđaju da će Tonkina pomoć već u bliskoj budućnosti biti dio naše svakodnevice.

"To je moja uloga - fina samopouzdana robotica spremna biti vjetar u leđa ljudima", najavljuje robotica, a prolaznik ju ohrabruje: "Kapa dolje Tonka, nastavi tako".

No u jednom pogledu se baš i nije uklopila - na špici nije htjela popiti kavu.

"Hvala na pozivu, ali ja sam ovdje da radim. Vi uživajte u kavici, a ja se još malo družim s ljudima na špici. Vidimo se uskoro!", poručila je.