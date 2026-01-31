'Kradu časne, odvjetnici, doktori': Kako 'operiraju' lopovi? Guraju u gaće, ispod djeteta u kolica

Ne završe svi proizvodi uvijek u košarici. Neki završe ispod jakne. Gotovo da nema dana kada se u jednoj trgovini koju smo posjetili nešto ne ukrade, a krade se apsolutno sve.

"Krade se od skupih stvari – pršuta, kozmetičkih proizvoda koji su skuplji, pa do lizalica. Apsolutno se sve krade – od jogurta, od prehrambenih do neprehrambenih stvari", navodi menadžerica prodaje trgovačkog lanca Vlatka Vlašić.

Voditelj Odjela retail u zaštitarskoj tvrtki Siniša Stančić točno zna kako operiraju lopovi. Već 15 godina vodi detektive u trgovinama. Diljem zemlje, u svakom trenutku, na terenu ih je, kaže nam, više od tisuću.

"Ljudi će stavljati u ruksak, u hlače, gaće, u svoje dijete, u dječja kolica, ispod djeteta, na sve moguće načine koji vam padnu na pamet – da, tako će to napraviti", otkriva nam Stančić.

Lopovi su, kaže nam, svi, od djece, do ozbiljnih poslovnih ljudi.

"Mi smo imali slučajeve gdje robu otuđuju časne sestre, odvjetnici, doktori, profesori – to nema veze uopće s profesijom, jednostavno smo došli u društveni trenutak da je to tako", dodaje Stančić.

Policija u prosjeku svakog dana uhiti najmanje osam lopova. A broj krađa u trgovinama svake godine raste. Samo lani zabilježeno ih je više od 2 i pol tisuće.

Dva tipa krađa

"Krađe možemo u načelu podijeliti na dva tipa krađa – jedne su krađe iz nužde, a druge su organizirane skupine koje kradu po trgovinama. Ova prva skupina najčešće krade u trgovinama hranom, dok ova druga skupina najčešće krade u trgovinama odjećom, elektronikom i slično", pojašnjava konzultant Udruge trgovine i logistike Marko Župa.

Kad i uhvate počinitelja, trgovci su uglavnom nemoćni jer svaka krađa do 133 eura po Zakonu spada u prekršaj, pa moraju ići na privatnu tužbu.

"Oni vam jako to dobro kalkuliraju i jako to dobro znaju koliko mogu krasti i na koji će iznos policija doći, a na koji se uopće neće oglasiti", ističe menadžerica Vlašić.

Odvjetnik Martin Sherri također dodaje: "To su krađe do 133 eura, pa je samim tim postupak daleko skuplji i nije im ekonomično ići u takve postupke. S tim da treba istaknuti da određeni trgovački lanci, pogotovo veći, ipak se sustavno bave time i onda im se isplati, ganjaju takve postupke, upravo da bi spriječili pogotovo ponavljače da čine takva djela".

Siniša kaže da nema trika koji još nije vidio: "Imaju vrećice već pripremljene koje su unutra obložene aluminijskom folijom, s obzirom na to da aluminij blokira signal. Stavljaju odjeću u te vreće, ne broji se to po komadu, nego po kilogramima i samo izađe van, i u jednoj minuti jedna trgovina ostane bez 1000 do 2000 eura".

Procjene trgovaca su da se samo u našim dućanima ukrade oko 1,3 posto ukupnog prometa ili oko 130 milijuna eura na godišnjoj razini.