Islanđani pucali od bijesa: 'Igrali smo tri puta i uvijek isto'

Hrvatska rukometna reprezentacija ponovno ima razloga za slavlje. Pobjedom protiv Islanda osigurana je brončana medalja na Europskom prvenstvu.

Iako su uoči turnira slovili tek kao 11. favorit, hrvatski rukometaši pokazali su karakter i kvalitetu te se na kraju zasluženo popeli na pobjedničko postolje. Island je još jednom bio protivnik koji nam odgovara – Hrvatska ga je na ovom prvenstvu svladala čak dvaput. S druge strane, poraz je posebno teško pao islandskom reprezentativcu Bjarkiju Máru Elíssonu.

Elísson nije skrivao frustraciju nakon utakmice, a posebno su ga iznervirali način igre i pristup hrvatske momčadi.

„Ovo je nevjerojatno frustrirajuće. Ne znam je li problem u psihi ili nečemu drugome, ali uvijek loše ulazimo u utakmicu. Protiv ekipe poput Hrvatske to se ne smije događati. Kad se jednom odvoje, počnu igrati na svoj način – usporavaju, kontroliraju ritam i to nas izluđuje. Tri puta smo igrali protiv njih i svaki put ista priča“, rekao je Elísson.

Za razliku od svog igrača, islandski izbornik Snorri Steinn Guðjónsson imao je riječi hvale za Hrvatsku.

„Tijekom cijele utakmice pokušavali smo ih stići. Hrvatska je možda i najbolja reprezentacija na svijetu kada je riječ o kontroli tempa igre. U jednom trenutku uspjeli smo ih malo izbaciti iz ritma, ali to jednostavno nije bilo dovoljno“, zaključio je islandski strateg.

POGLEDAJTE VIDEO: Luka Lovre Klarica u neočekivanoj ulozi: Pogledajte tko je ovog puta preuzeo mikrofon