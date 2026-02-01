Kijev bez grijanja, najavljuje se -30! U iščekivanju mira dronovi ubijaju ljude: Ima li nade za Ukrajinu?

ODGODA PREGOVORA /

Pregovori o miru između Rusije i Ukrajine uz posredstvo SAD-a, koji su se trebali održati danas, odgođeni su za srijedu i četvrtak, potvrdio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Odluka dolazi na prvi dan sedmodnevnog primirja na energetsku infrastrukturu, na koje je Moskva pristala nakon višednevnih napada koji su tisuće kućanstava ostavili bez struje i grijanja usred snažnog zahlađenja.

U međuvremenu, iz Dnjipropetrovske regije stigle su potresne vijesti. Prema navodima hitnih službi, ruski dron pogodio je autobus koji je prevozio rudare. U napadu je poginulo 15 ljudi, a sedam ih je ranjeno.

Zelenski je poručio da je Ukrajina u stalnoj komunikaciji s američkom stranom te da očekuje konkretne informacije o nastavku pregovora. “U stalnoj smo komunikaciji s američkom stranom i od njih očekujemo konkretne detalje u vezi daljnjih sastanaka. Ukrajina je spremna raditi u svim formatima. Važno je da postoje rezultati,” rekao je Zelenski.

Nije poznato kakvi su konkretni pomaci ostvareni na jučerašnjim odvojenim razgovorima američkih i ruskih predstavnika u Miamiju, na kojima Ukrajina nije sudjelovala. Dok suradnici američkog predsjednika Donalda Trumpa tvrde da se razgovaralo o miru, iz Moskve poručuju da su tema bili i “obostrani interesi”.

Dogovor bi mogao biti nepovoljan za Ukrajince

Ruski izaslanik Kiril Dmitrijev ocijenio je sastanak konstruktivnim. “Konstruktivan sastanak s američkim mirovnim izaslanstvom. Vodili smo produktivnu raspravu i o američko-ruskoj gospodarskoj radnoj skupini,” izjavio je Dmitrijev.

Bivši hrvatski veleposlanik u Moskvi Božo Kovačević upozorava da bi eventualni dogovor između Washingtona i Moskve mogao biti nepovoljan za Kijev.

"Vanjskopolitička pozicija u Ukrajini, nažalost, nije neovisna i na Ukrajinu predsjednik Trump može izvršiti veliki pritisak i pitanje je da li Europska unija može nadomjestiti eventualni izostanak nekih vidova američke vojne pomoći”, smatra Kovačević.

Jedini konkretan pomak u dosadašnjim razgovorima triju strana jest obećanje ruskog predsjednika Vladimira Putina da neće napadati energetsku infrastrukturu. Ipak, u Kijevu je i dalje gotovo 3.500 zgrada bez grijanja nakon višemjesečnih udara na elektroenergetsku mrežu, dok se za idući tjedan najavljuju temperature i do 30 stupnjeva ispod ništice. Više doznajte u prilogu Ane Mlinarić.