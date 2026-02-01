Vučića prijavili zbog Thompsona: Sve zavrilo zbog 'Bojne Čavoglave' usred Beograda

Srbijanska stranka 'Kreni-Promeni' (KP) podnijela je kaznenu prijavu protiv članova Srpske napredne stranke zbog puštanja pjesama Marka Perkovića Thompsona na svom štandu u beogradskom naselju Konjarnik.

KP na svom X profilu navodi da je kaznena prijava podnesena zbog sumnje da je počinjeno kazneno djelo iz članka 317. Kaznenog zakona – poticanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje i netrpeljivosti.

Pisali smo ranije kako je u Srbiji osvanula snimka na kojoj okupljeni članovi vladajućeg SNS-a puštaju pjesmu 'Bojna Čavoglave'. "Ustaše i tupadžije, puštate Thompsona", moglo se čuti kako dobacuju građani ispred SNS-ovih štandova, koju su prosvjedovali protiv režimskih pristalica.

Inače, Kreni-Promeni oporbena je stranka koja djeluje na lokalnoj razini u Srbiji. Za sebe kažu da su "narodni pokret koji ima za cilj izgradnju humanije i pravednije Srbije rješavajući probleme i stvarajući konkretne pozitivne promjene".

'Kreni-Promeni' podsjeća na presudu u slučaju Šimunića

"Pravni tim Kreni-Promeni podsjeća da je Europski sud za ljudska prava ocijenio da je riječ o ustaškom pozdravu, kada je odbio žalbu bivšeg hrvatskog nogometnog reprezentativca Josipa Šimunića, koji je prethodno osuđen zbog uzvikivanja tog pozdrava nakon utakmice na stadionu Maksimir u Zagrebu", navode na X-u.

Iz pokreta poručuju da je važno da Srbija "jasno pošalje poruku da se ideologije i simboli nacizma i fašizma, pod kojima su na ovim prostorima stradale stotine tisuća Srba, Roma i Židova, ne smiju tolerirati i da su apsolutno neprihvatljivi u javnom prostoru".

Od prosvjeda protiv Rio Tinta do mandata na lokalu

Započeli su svoje aktivnosti 2020. godine, isprva se fokusirajući na ekološke teme. Bili su jedni od organizatora srbijanskih ekoloških prosvjeda 2021. – 2022., prosvjedujući protiv projekta Rio Tinta u blizini Loznice. Tijekom prosvjeda pokrenuli su peticiju protiv iskorištavanja litija, ali ju je Narodna skupština Srbije odbila.

Nakon prosvjeda organizirali su peticiju protiv rudarstva litija i borata. KP je proširio svoje aktivnosti 2023. godine, stvorivši tim za dobrobit životinja unutar pokreta te organizirajući peticije i aktivnosti vezane uz životinje.

KP je samoprozvani antikorupcijski pokret i djeluje u opoziciji prema Srpskoj naprednoj stranci. Kritizirali su Europsku uniju zbog njenog stava o projektu Rio Tinto, predložili oduzimanje nacionalnih licenci za emitiranje provladinih televizijskih kanala i uspješno vodili inicijativu za uvođenje besplatnih udžbenika u Sremskoj Mitrovici.

