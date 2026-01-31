Pristaše Vučićeve stranke usred Beograda puštali Thompsona?! Iz zvučnika trešti 'Bojna Čavoglave'
'Ustaše i tupadžije, puštate Thompsona', moglo se čuti kako dobacuju građani
Članovi Srpske narodne stranke (SNS), čiji je član i srpski predsjednik Aleksandar Vučić, koji je neko vrijeme bio i šef stranke, u subotu su u Novom Sadu i Beogradu postavili promotivne štandove i okupljenim simpatizerima puštali pjesme Marka Perkovića Thompsona.
Na snimkama s Konjarnika se čuje kako pristaše vladajuće stranke okupljenima puštaju Thompsonovu pjesmu "Bojna Čavoglave", a za njega pišu da je "poznat po ustaškim pozdravima"
"Ustaše i tupadžije, puštate Thompsona", moglo se čuti kako dobacuju građani ispred SNS-ovih štandova, koju su prosvjedovali protiv režimskih pristalica, prenosi Nova.rs.
Srpski mediji podsjećaju da je Thompson ljetos postavio rekord okupivši više od 500.000 ljudi na koncertu na zagrebačkom Hipodromu, kao i da je mnoge zabrinilo to što je "riječ o pjevaču koji godinama promovira i slavi NDH i ustaše".
Inače, upravo početak pjesme Bojna Čavoglave izaziva puno polemika zbog spornog pokliča "Za dom spremni".
