Pristaše Vučićeve stranke usred Beograda puštali Thompsona?! Iz zvučnika trešti 'Bojna Čavoglave'

Članovi Srpske narodne stranke (SNS), čiji je član i srpski predsjednik Aleksandar Vučić, koji je neko vrijeme bio i šef stranke, u subotu su u Novom Sadu i Beogradu postavili promotivne štandove i okupljenim simpatizerima puštali pjesme Marka Perkovića Thompsona.

Na snimkama s Konjarnika se čuje kako pristaše vladajuće stranke okupljenima puštaju Thompsonovu pjesmu "Bojna Čavoglave", a za njega pišu da je "poznat po ustaškim pozdravima"

"Ustaše i tupadžije, puštate Thompsona", moglo se čuti kako dobacuju građani ispred SNS-ovih štandova, koju su prosvjedovali protiv režimskih pristalica, prenosi Nova.rs.

SNS na Konjarniku pustio Tompsona!

Srpski mediji podsjećaju da je Thompson ljetos postavio rekord okupivši više od 500.000 ljudi na koncertu na zagrebačkom Hipodromu, kao i da je mnoge zabrinilo to što je "riječ o pjevaču koji godinama promovira i slavi NDH i ustaše".

Inače, upravo početak pjesme Bojna Čavoglave izaziva puno polemika zbog spornog pokliča "Za dom spremni".

