Trump napokon progovorio o Epsteinovim dokumentima: 'Znate, radikalna ljevica...'

GLOBALNI SKANDAL /

Prvi put od objave gotovo tri milijuna dokumenata, Donald Trump progovorio je o osuđenom seksualnom predatoru Jeffreyju Epsteinu, slučaju koji se nameće kao jedan od najvećih političkih utega prve godine njegova drugog mandata. Iako se golema količina dokumenata još analizira, zasad nema većih otkrića koja bi izravno teretila američkog predsjednika.

„Nisam to osobno vidio. Ali su mi neki iznimno važni ljudi rekli da me to ne samo oslobađa svake odgovornosti, nego je upravo suprotno od onoga čemu su se neki nadali. Znate, radikalna ljevica“, izjavio je Trump.

Objavljen je i popis koji je FBI sastavio prošle godine, a koji uključuje optužbe za seksualno zlostavljanje protiv Trumpa. Međutim, u dokumentima nema dokaza koji bi te tvrdnje potkrijepili, a Trump ih sustavno odbacuje. Istodobno prijeti tužbom novinaru koji je, prema navodima, savjetovao Epsteina kako iskoristiti poznanstvo s Trumpom.

Više doznajte u prilogu Ane Trcol.