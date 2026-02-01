Tresu se moćnici svijeta: Trump, princ Andrew i političke ostavke zbog Epsteina

Prvi put od objave gotovo tri milijuna dokumenata, Donald Trump progovorio je o osuđenom seksualnom predatoru Jeffreyju Epsteinu, slučaju koji se nameće kao jedan od najvećih političkih utega prve godine njegova drugog mandata. Iako se golema količina dokumenata još analizira, zasad nema većih otkrića koja bi izravno teretila američkog predsjednika.

„Nisam to osobno vidio. Ali su mi neki iznimno važni ljudi rekli da me to ne samo oslobađa svake odgovornosti, nego je upravo suprotno od onoga čemu su se neki nadali. Znate, radikalna ljevica“, izjavio je Trump.

Objavljen je i popis koji je FBI sastavio prošle godine, a koji uključuje optužbe za seksualno zlostavljanje protiv Trumpa. Međutim, u dokumentima nema dokaza koji bi te tvrdnje potkrijepili, a Trump ih sustavno odbacuje. Istodobno prijeti tužbom novinaru koji je, prema navodima, savjetovao Epsteina kako iskoristiti poznanstvo s Trumpom.

„Wolff, koji je trećerazredni pisac, navodno je kovao urotu s Jeffreyjem Epsteinom kako bi mi politički ili na neki drugi način naštetili“, rekao je Trump.

Nove fotografije dodatno su naštetile bivšem britanskom princu Andrewu, koji je zbog optužbi za silovanje izgubio titule. Britanska vlada, uključujući i premijera, smatra da bi trebao biti spreman svjedočiti pred američkim Kongresom o svojim vezama s Epsteinom.

Britanski ministar traži svjedočenje princa Andrewa

„Trebalo bi svjedočiti. Smatram da je ispravno da svatko tko ima informacije koje mogu rasvijetliti što je pošlo po zlu i kako možemo postići pravdu za žene koje su patile – istupi i progovori“, rekao je britanski ministar Steve Reed.

Zbog veza s Epsteinom ostavku je ponudio i savjetnik slovačkog premijera te bivši ministar vanjskih poslova i nekadašnji posebni predstavnik EU za dijalog Srbije i Kosova, Miroslav Lajčak. Objavljeno je njihovo dopisivanje iz kojeg proizlaze neprimjereni komentari, što je izazvalo snažne političke reakcije.

U porukama iz 2018. spominje se i bivši crnogorski predsjednik i premijer Milo Đukanović, koji tvrdi da Epsteina nikada nije upoznao, dok Lajčak poručuje da mu nikada nisu bile ponuđene seksualne usluge.

Dosad objavljeni dokumenti otkrivaju široku mrežu bogatih i moćnih koje je Epstein godinama okupljao oko sebe. Šest i pol godina nakon njegove smrti, mnogi i dalje strahuju od posljedica. Ipak, od svih povezanih utjecajnih imena, u zatvoru je završila samo njegova partnerica Ghislaine Maxwell.