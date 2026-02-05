Valovi od 8 metara! Meteorologinja otkriva što je to pogodilo Dalmaciju: 'Tamo je bilo najgore'

"Jugo će kažu, oni što vide, da ponovo krene na put za nigdje, jugo se sprema, valovi dižu...", kaže pjesma Giuliana i Marijana Bana. I da jugo je krenulo, valovi se dizali, sinoć se diljem Dalmacije moglo gledati u more tamo gdje ga inače nema.

Dramatične snimke nevremena ulovio je kaštelanski lovac na oluje Frane Vukušić, uz komentar "bolesno, odavno ovakvo jugo nisam vidija... sve je pod vodom, ljudi spašavaju kafić, počelo je ulazit, nevjerovatno kakvo jugo!"

Protiv ciklonalne plime u kombinaciji s jakom kišom i orkanskim jugom i do 120 na sat nije se moglo. U svih sedam Kaštela na rivi se moglo plivati.

"Ma, to je strašno. To je sinoć toliko pucalo, toliko udaralo, tako da su sve ove kuće kraj mora, čak pet metara od mora, sve je kroz kanalizaciju ušlo u kuće. Satralo sve, namještaj, to je teklo. Nisi mogao ništa, ni izaći, bija je strah. To ja pamtim", govori Josip Bašić iz Kaštel Novog.

Službeno, ovo je najgore jugo od 2019., ali bilo ih je još koji ne pamte ništa slično. "Kad su mi kuhinjske papuče... to je sve plivalo. Tako da je bilo ajme, ja nisam znala šta ću. Kaže kćer jesi se ti mama uplašila. Mirjana, nisam uplašila, nego kao da sam se okamenila. To nikad u životu nisam od' 72. nismo doživjeli", priča Ilonka Ćurković iz Kaštel Novog.

Nije uobičajen ovakav potop

Na prvi pogled je jasno da ovo nije bila uobičajena situacija, kaže za Direkt RTL-ova meteorologinja Damjana Ćurkov Majaroš, rodom baš iz Kaštela. "Nije uobičajeno da svih sedam Kaštela pliva. Ono što jest uobičajeno, i na što smo dolje navikli, jest da donja sela, to su Stari, Štafilić i Novi plivaju. I to se sinoć dogodilo, tamo je bilo najgore", ističe Damjana.

Nije samo u Kaštelima bilo drame. More se diglo čak 76 cm iznad srednje razine, najviši valovi u Splitu bili su preko dva i pol metra. Ali na najkritičnijim mjestima nije bilo mogućnosti zaštite.

"Bili smo bespomoćni. Svi objekti uz kaštelansku rivu bili su poplavljeni, more je konstantno nadiralo, sinoć smo jedino uspjeli ispumpavati objekte koji su udaljeni od rive", kaže Darko Maretić, zapovjednik Vatrogasne zajednice Grada Kaštela.

Kaštelani kažu da je obala za ovakve događaje katastrofalno nespremna. "Ništa se ne poduzima da se to sanira, da se naprave valobrani. To govorimo svi koji se bavimo sportskim ribolovom, koji smo bili na drugim otocima. Trebaju nam valobrani, što znači napraviti velike škoje da razbijaju te valove", kaže Željko Plazonić iz Kaštel Novog.

Na Palagruži valovi od osam metara

A na najudaljenijem hrvatskom otoku valovi su išli i do osam metara, opisuje svjetioničar Vojislav Šain. "Ovdje iza mene vidite Malu Palagružu koja je jučer bila prekrivena sa slapom od mora. Ona je visoka po mojoj procjeni negdje oko 26 metara. Znači, kad udari u nju i slap prebaci preko nje, onda su jaki udari", priča Šain.

A tako jaki udari koji su na više mjesta oštetili i rivu također su, razumije se, povezani s klimatskim promjenama i mogu se očekivati i u budućnosti. "Svi ekstremniji događaji su nekako postali učestaliji. Odnosno, bilo ih je i prije, samo što se sada događa da ih češće imamo", zaključuje Damjana Ćurkov Majaroš.

Tako se novi udari juga očekuju i večeras, još jači i sutra. More bi ponovno moglo divljati.