NEZAPAMĆENI INTERES /

FNC spektakl u Munchenu ruši sve rekorde: Forgač uputio važno upozorenje

FNC spektakl u Munchenu ruši sve rekorde: Forgač uputio važno upozorenje
Foto: Screenshot

Sve pretplatnike platforme VOYO savjetujemo da se prijave prije početka samog eventa zbog ogromnog interesa za gledanje FNC 27

4.2.2026.
23:00
Sportski.net
Screenshot
Velika priredba i novi u redu spektakularnih događaja FNC 27 na rasporedu je u subotu, a izravan prijenos iz Munchena pratite od 18:30 na platformi VOYO. Iz organizacije je stiglo i važno upozorenje. 

Najveći event na kojem se očekuje više desetaka tisuća ljudi izazvao je ogroman interes, a sve pretplatnike platforme VOYO savjetujemo da se prijave prije početka samog eventa zbog ogromnog interesa za gledanje FNC 27. 

"Ogroman je broj pretplatnika i mole se svi da se pretplate na vrijeme. Ukoliko će se svi prijavljivati u subotu, mogli bi doći do pada sustava. Već vidimo da bi moglo biti zagušenje u sustavu pa je pametnije to napraviti na vrijeme. Svi koji mogu neka naravno dođu u SAP Garden i hvala svima koji su kupili kartu", rekao je glavni čovjek organizacije, Dražen Forgač

Subotnji FNC 27 u SAP Gardenu u Münchenu donosi glavnu borbu večeri u kojoj će Ivan Vitasović odmjeriti snage s domaćim borcem Hatefom Moeilom, a ulog je velik, ne samo za njega osobno, već i za cijelu organizaciju koja ovim događajem otvara novo poglavlje. 

Prvak lake kategorije Francisco 'Croata' Barrio pokušat će obraniti svoju titulu u sunaslovnoj borbi protiv Loma Alija-Eskieva, a tu je i revanš između ponajveće FNC zvijezde Mirana Fabjana i Aleksandra Ilića.

POGLEDAJTE VIDEO: Fabjan potpuno poludio na Ilića: Usporedio se s Beckhamom, svi gledali u čudu što se događa

Fnc 27
FNC spektakl u Munchenu ruši sve rekorde: Forgač uputio važno upozorenje