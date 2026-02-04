Jedna rečenica u sudnici promijenila je ton svega: Kobni sudar i dalje traži odgovore

U sudnicu Općinskog suda u Vinkovcima Mario Banožić ušao je dobro raspoložen, a njegova obrana na početku ročišta predložila je saslušanje svjedoka za koje tvrdi da imaju važna saznanja o prometnoj nesreći. No čitanju njihovih iskaza na raspravi usprotivilo se tužiteljstvo.

"Ovo je jako bitno, kolegice, vi tvrdite da je bilo pretjecanja i da je započeo pretjecanje, mi imamo dva ključna svjedoka koji tvrde da nije bilo pretjecanja", kaže Ksenija Vržina, odvjetnica Marija Banožića.

Potom je obrana sudu priložila zapisnik razgovora sa svjedocima i predložila njihovo ispitivanje, a u sudnicu je ušla supruga u prometnoj nesreći smrtno stradalog Gorana Šarića. Kazala je kako je sve što se događa jako stresno za cijelu obitelj.

"Proživljavamo sve, sve nas vraća na početak tog dana, tog događaja, isto tako želim reći da okrivljeni nikada nije nam ponudio nikakvu pomoć, niti nam je nadoknadio štetu, niti nam je izrazio sućut", rekla je kaže Mirjana Šarić, supruga Gorana Šarića.

Svoje nalaz i mišljenje o prometnoj nesreći obrazložio je vještak sudske medicine, no nije mogao odgovoriti na pitanja Banožićeve obrane o Šarićevoj alkoholiziranosti.

"Utvrđena je koncentracija alkohola od 2,06 grama po kilogramu kod oštećenika što odgovara pijanom stanju", rekla je odvjetnica Vržina.

"Razmatranja utjecaja alkoholiziranosti oštećenika moglo bi se po potrebi tražiti očitovanje vještaka toksikološke struke", rekao je Davor Mayer, medicinski vještak.

Prometni vještak pojašnjavao je kako je utvrdio brzine kretanja vozila i ponovio svoje mišljenje o brzini kojom je vozio Banožić.

"Ustrajem u već iskazanoj brzini kretanja okrivljenika u trenutku sudara za koju sam našao da je iznosila oko 100 kilometara na sat", rekao je, prometni vještak.

Nakon svjedočenja sud je odlučivao o iznesenim dokaznim prijedlozima te odbio zahtjeve za dodatnim vještačenjima, ali i saslušanje svjedoka koje je kao ključne predložila obrana.

"Smatram da apsolutno u cijelosti pobijaju njihova saznanja navode optužnice, to je da pretjecanja nije bilo, da tegljač s prikolicom nije bio pretjecan, da nije sudjelovao u prometnoj", rekla je Ksenija Vržina.

Iduće ročište najavljeno je za 4. ožujka kada bi obranu trebao iznijeti optuženi Mario Banožić.