Dok čeka presudu, Banožić ima novi život: Izgradio kuću, otvorio firmu i radi za 2000 eura

Prošle su dvije godine od tragične prometne nesreće na cesti između Vinkovaca i Županje u kojoj je život izgubio Goran Šarić, 41-godišnji otac dvoje djece. U nesreći je sudjelovao i tadašnji ministar obrane Mario Banožić, koji je i sam zadobio teške tjelesne ozljede.

Dok se sudski postupak protiv njega i dalje vodi na Općinskom sudu u Vinkovcima, Banožić je u međuvremenu okrenuo novu stranicu u životu, daleko od visoke politike.

Dvije godine kasnije, brojna pitanja ostaju otvorena, a javnost i obitelj stradalog još uvijek čekaju pravdu. Bivši ministar od početka tvrdi da nije kriv, a njegova obrana u sudnici pokušava osporiti ključne navode optužnice.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Tragedija u maglovito studeno jutro

Kobnog 11. studenog 2023. godine, oko 6 sati ujutro, u uvjetima guste magle i smanjene vidljivosti, na državnoj cesti D55 sudarili su se terenac Nissan kojim je upravljao Mario Banožić i kombi vozilo za čijim je upravljačem bio Goran Šarić. Šarić je od siline udara preminuo na mjestu događaja.

Banožić je s teškim ozljedama glave i prsnog koša prevezen u bolnicu, a liječnici su kasnije izvijestili da se zbog traume ne sjeća samog događaja.

Foto: Davor Javorovic/pixsell

Političke posljedice uslijedile su ekspresno. Istoga dana premijer Andrej Plenković razriješio ga je dužnosti ministra obrane.

Policija je protiv Banožića podnijela kaznenu prijavu, a Općinsko državno odvjetništvo u Vinkovcima je, nakon provedene istrage, u travnju 2024. podiglo optužnicu. Potvrđena je na sudu u studenom iste godine, točno na prvu godišnjicu nesreće.

Foto: Davor Javorovic/pixsell

Pretjecanje, alkohol i (ne)vjerodostojni svjedoci

Suđenje je započelo u svibnju 2025., a Banožić se odmah izjasnio da se ne osjeća krivim. Prema optužnici, tereti ga se za izazivanje prometne nesreće iz nehaja sa smrtnom posljedicom, za što je zapriječena kazna zatvora od jedne do osam godina. Tužiteljstvo tvrdi da je Banožić, vozeći neprilagođenom brzinom, u gustoj magli započeo pretjecati kolonu vozila, prešao na suprotni trak i izravno se sudario s kombijem koji je dolazio iz suprotnog smjera.

Banožićeva obrana, koju vodi odvjetnica Ksenija Vržina, od početka osporava tezu o pretjecanju. Bivši ministar je dao ekskluzivni intervju za RTL Danas i ustvrdio kako je kombi Gorana Šarića prešao u njegovu traku. Obrana je uspjela poljuljati i iskaz ključnog svjedoka, vozača kamiona Mirka Đalića, koji je tvrdio da je Banožić pretjecao upravo njegovo vozilo. Na sučeljavanju, trojica policajaca koja su prva stigla na mjesto nesreće izjavila su kako Đalića tamo nisu vidjela, što je bacilo sumnju na vjerodostojnost njegova svjedočenja.

Ključni dio strategije obrane postalo je i stanje u kojem se nalazio preminuli Šarić. Toksikološkim vještačenjem utvrđeno je da je u krvi imao preko dva promila alkohola te da u trenutku sudara nije bio vezan sigurnosnim pojasom. Prometni vještak na sudu je potvrdio da Banožićevo vozilo u trenutku nesreće većim dijelom bilo u svom prometnom traku. Sudsko vijeće je stoga odbilo prijedlog za dodatnim vještačenjem kretanja vozila, ali je prihvatilo zahtjev obrane za novim, kombiniranim sudsko-medicinskim i prometnim vještačenjem. Ono bi trebalo dati odgovor na ključno pitanje: u kojoj je mjeri alkoholiziranost i nevezivanje pojasa pridonijelo smrtnom ishodu Gorana Šarića.

Foto: Borna Jaksic/pixsell

Novi život: Kuća uz APN i konzultantska tvrtka

Dok čeka rasplet suđenja, Mario Banožić izgradio je novi život u Vinkovcima. Nakon što mu je istekla povlastica po kojoj je šest mjeseci primao punu, a šest mjeseci pola ministarske plaće, osnovao je vlastitu tvrtku. Tvrtka Jav d.o.o., s temeljnim kapitalom od 2500 eura, registrirana je za savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem. Na jednom od ročišta, Banožić je naveo da su mu mjesečna primanja oko 2000 eura. Osim poslovnog pothvata, bivši ministar je uz pomoć subvencija Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) sagradio i obiteljsku kuću.

Foto:

Dvije godine nakon tragedije, sudski postupak i dalje traje, a njegov ishod je neizvjestan. Obitelj Gorana Šarića čeka pravdu za svoj gubitak, dok se obrana Marija Banožića bori da dokaže njegovu nevinost, prebacujući dio odgovornosti na stradalog vozača. Cijeli slučaj postao je složena pravna bitka u kojoj će ključnu ulogu odigrati nalazi novih vještačenja. Konačna presuda još je daleko, a do tada ostaje gorak okus tragedije koja je zauvijek promijenila živote dviju obitelji.

POGLEDAJTE VIDEO Sporna fotografija brzinomjera na suđenju Banožiću: Evo što o njoj tvrdi sudski vještak