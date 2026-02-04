Roditelji i djeca u najvećem čitalačkom izazovu u Hrvatskoj: Jesu li uspjeli?

15 DANA PO 15 MINUTA /

Petnaest dana po petnaest minuta – u školama, vrtićima i knjižnicama diljem zemlje čitalo se djeci u sklopu nacionalnog izazova.

Cilj je bio potaknuti redovito čitanje od najranije dobi i uključiti roditelje. No, koliko su u tome uspjeli i koje su priče djeci najdraže?

"Poanta je bila u tome da se svakodnevno i redovito čita. Moram istaknuti u vrtiću se inače redovito radi, ali je bilo važno uključiti roditelje i potaknuti ti ih da kod kuće redovito djeci čitaju i da osvijeste tu potrebu", kaže Gordana Supanc, ravnateljica zagrebačkog dječjeg vrtića. Više o tome jesu li roditelji uspijeli u tome saznajte u prilogu.